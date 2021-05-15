Babasını öldürdü, annesiyle birlikte 6 kişi ve 3 jandarmayı vurdu

Olay saat 18.00 sıralarında İzmit Bayraktar Mahallesi Celal Sokak üzerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Edip Bayram, evdeki pompalı tüfekle babası Ali Bayram'ı vurdu. O sırada evde olan annesi Seher Bayram ve ağabeyi Eyüp Bayram'ı da rehin alan Edip Bayram, elindeki tüfekle etrafa rastgele ateş açmaya başladı.