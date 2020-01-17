  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Babil dizisinin Eda'sı Nur Fettahoğlu şaşırttı! Eski eşleri meğer...

Babil dizisinin Eda'sı Nur Fettahoğlu şaşırttı! Eski eşleri meğer...

Babil dizisi ekranlara merhaba diyor. Babil dizisi 1. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Yeni bölümüyle ekranlara gelen Babil dizisinin dizi oyuncuları da merak edilip araştırılıyor. Babil dizisinde Eda'yı canlandıran Nur Fettahoğlu ise en çok merak edilenler arasında. Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahidevran Sultan karakteriyle de tanınan Nur Fettahoğlu, Babil dizisinde İrfan'ın eşini ve Deniz'in annesini canlandırıyor. Peki Nur Fettahoğlu'nun eski eşlerini biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız... İşte ünlü isimlerin kendileri gibi ünlü eski eşleri...

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2020 Cuma 10:27
Babil dizisinin Eda'sı Nur Fettahoğlu şaşırttı! Eski eşleri meğer...

Babil dizisi ekranlara merhaba diyor. Babil dizisi 1. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Yeni bölümüyle ekranlara gelen Babil dizisinin dizi oyuncuları da merak edilip araştırılıyor. Babil dizisinde Eda'yı canlandıran Nur Fettahoğlu ise en çok merak edilenler arasında. Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahidevran Sultan karakteriyle de tanınan Nur Fettahoğlu, Babil dizisinde İrfan'ın eşini ve Deniz'in annesini canlandırıyor. Peki Nur Fettahoğlu'nun eski eşlerini biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız... İşte ünlü isimlerin kendileri gibi ünlü eski eşleri ve sevgilileri...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Babil dizisinin Eda'sı Nur Fettahoğlu şaşırttı! Eski eşleri meğer...

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

Babil dizisinin Eda'sı Nur Fettahoğlu şaşırttı! Eski eşleri meğer...

Perihan Savaş-İbrahim Tatlıses

Babil dizisinin Eda'sı Nur Fettahoğlu şaşırttı! Eski eşleri meğer...

NEBAHAT ÇEHRE-YILMAZ GÜNEY

Babil dizisinin Eda'sı Nur Fettahoğlu şaşırttı! Eski eşleri meğer...

Seda Sayan-Sinan Engin

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Günlük burç yorumunuz bugün için neler diyor? İşte günlük burç yorumları - 17 Ocak 2020 Cuma
Günlük burç yorumunuz bugün için neler diyor? İşte günlük burç yorumları - 17 Ocak 2020 Cuma
BİZE ULAŞIN