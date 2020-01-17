Babil dizisinin Eda'sı Nur Fettahoğlu şaşırttı! Eski eşleri meğer...

Babil dizisi ekranlara merhaba diyor. Babil dizisi 1. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Yeni bölümüyle ekranlara gelen Babil dizisinin dizi oyuncuları da merak edilip araştırılıyor. Babil dizisinde Eda'yı canlandıran Nur Fettahoğlu ise en çok merak edilenler arasında. Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahidevran Sultan karakteriyle de tanınan Nur Fettahoğlu, Babil dizisinde İrfan'ın eşini ve Deniz'in annesini canlandırıyor. Peki Nur Fettahoğlu'nun eski eşlerini biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız... İşte ünlü isimlerin kendileri gibi ünlü eski eşleri ve sevgilileri...