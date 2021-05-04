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Haberler Galeri Bacağındaki yara dehşete düşürdü! Hep kanıyordu içinden bakın ne çıktı

Bacağındaki yara dehşete düşürdü! Hep kanıyordu içinden bakın ne çıktı

Bacağında oluşan yaranın kapanmaması genç adamı çileden çıkardı. İlk başta sivilce zanneden ardından yara haline gelen kapanmayan bölge adama zor günler yaşattı. Yaranın hep kanaması nedeniyle bacağında oluşan deliğe bakan adam dikkati sayesinde kurtuldu. Yara zannetiği yerden çıkanlar görenleri dehşete düşürdü.

Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2021 Salı 15:46
Bacağındaki yara dehşete düşürdü! Hep kanıyordu içinden bakın ne çıktı

Bacağında sivilce olduğunu zanneden bir kişi yaranın daha da derinleşmesi ve ardından delik haline gelmesinin ardından dikkati sayesinde kurtuldu.

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Bacağındaki yara dehşete düşürdü! Hep kanıyordu içinden bakın ne çıktı

Bacağındaki yaranın kanaması ve hep pansuman yapması nedeniyle çileden çıkan adam hayatının şokunu yaşadı.

Bacağındaki yara dehşete düşürdü! Hep kanıyordu içinden bakın ne çıktı

Dikkatlice bacağındaki deliğe bakan adam bakın yaradan bakın ne çıkardı.

Bacağındaki yara dehşete düşürdü! Hep kanıyordu içinden bakın ne çıktı
Bacağındaki yara dehşete düşürdü! Hep kanıyordu içinden bakın ne çıktı
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