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Haberler Galeri Bafa Gölü'nde ürküten manzara! Yüzlerce balık sahile vurdu

Bafa Gölü'nde ürküten manzara! Yüzlerce balık sahile vurdu

Aydın ve Muğla il sınırları arasında yer alan Bafa Gölü'nde telef olan çok sayıda balık sahile vurdu.

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 17:30
Bafa Gölü'nde ürküten manzara! Yüzlerce balık sahile vurdu

Serçin Mahallesi'nde balıkçılık yapan Rüştü Uzunkaya gazetecilere yaptığı açıklamada, Burgaz mevkisinde son günlerde sahile çok sayıda telef olmuş balığın vurduğunu belirterek bunun göldeki su seviyesinin düşmesinden kaynaklandığını öne sürdü.

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Bafa Gölü'nde ürküten manzara! Yüzlerce balık sahile vurdu

Göle Büyük Menderes Nehri'nden yeteri kadar su girişi sağlanamadığını iddia eden Uzunkaya, benzeri ölümlere önceki yıllarda da rastlandığını kaydetti.

Bafa Gölü'nde ürküten manzara! Yüzlerce balık sahile vurdu

Balıkçılardan Murat Ak ise nehir sularının tarımsal sulamaya ayrılması nedeniyle göle yeteri kadar su giremediğini ve bunun balık ölümlerine neden olduğunu savunarak besleme kanallarının açılmasıyla durumun normale dönmesini beklediklerini ifade etti.

AA

Bafa Gölü'nde ürküten manzara! Yüzlerce balık sahile vurdu
Bafa Gölü'nde ürküten manzara! Yüzlerce balık sahile vurdu
Bafa Gölü'nde ürküten manzara! Yüzlerce balık sahile vurdu
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