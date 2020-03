Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir? İşte koronavirüse karşı tüketilmesi gerekenler

Her gün C vitamini

Yapılan araştırmalara göre, her gün önlem olarak 1000 mg C vitamini alan çocukların soğuk algınlığı semptomlarında %13 oranında düşüş görülüyor. Günde 3 kez, öğünler eşliğinde alınan 250-500 mg C vitamini yeterlidir.

Omega-3 Yağ Asitleri

Özellikle somon, uskumru ve ton balığı omega 3'ten en zengin balık çeşitleridir. Diğer omega 3 içeren besinler; anne sütü, keten tohumu, ceviz, badem, fındıktır. Koyu yeşil yapraklı sebzelerde de az miktarda bulunur. Günlük omega 3 ihtiyacı 1-3 gr kadardır. Bu tür besinleri tüketemeyen ya da beslenme sorunu yaşayanların mutlaka balık yağı – omega 3 içeren destek ya da şuruplarla desteklenmesi hem güçlü bir bağışıklık sistemi hem de beyin gelişimleri için çok önemlidir.