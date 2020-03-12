Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir? İşte koronavirüse karşı tüketilmesi gerekenler

Vitamin ağırlıklı beslenin
C, E beta karoten, çinko gibi zengin minerallere sahip olan yiyeceklerden bolca tüketin. Örneğin kırmızı üzüm, çilek, lahana, ıspanak, soğan, havuç gibi besinlerden daha fazla yemeğe özen gösterin.
Kronik stresi vücudunuzdan atın
Herkesin hayatında az da olsa stres faktörü bulunmaktadır. Stres uzun süre devam ettiğinde ilk başta grip hastalıklarına daha sonra ise ciddi ölümcül hastalıklara karşı savunmanız hale getirir. Kronik stres vücudunuzu, bağışıklık sistemini baskı altına alan stres hormonlarına maruz bırakmaktadır. Bu nedenlerden dolayı stresten kurtulabilir, kurtulamıyorsanız da onu azaltma yollarına başvurabilirsiniz.