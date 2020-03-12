  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir? İşte koronavirüse karşı tüketilmesi gerekenler

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir? İşte koronavirüse karşı tüketilmesi gerekenler

Ülkemizde de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından vatandaşlar maske, kolonya, dezenfektan gibi kişisel önlemlerini almaya başladı. Koronavirüsten korunmada en önemli etkenlerden biri de bağışıklık sistemi. Peki bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Koronavirüsten nasıl korunulur? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 12 Mart 2020 Perşembe 11:12 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2020 Perşembe 11:16
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir? İşte koronavirüse karşı tüketilmesi gerekenler
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir? İşte koronavirüse karşı tüketilmesi gerekenler

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NASIL GÜÇLENİR?

Yeterli miktarda uyku

Yeterli uyku çekmediğinizde soğuk algınlığı veya diğer enfeksiyonel hastalıklara yakalanma ihtimalinizin daha yüksek olduğunu fark etmişsinizdir. Çalışmalar grip aşısını alan ve iyi dinlenmiş kişilerin hastalığa karşı daha güçlü bir koruma geliştirdiğini ortaya koymaktadır. Yeterli uyku almamak, stres hormonunun daha yüksek seviyelere gelmesine yol açabilir. Ayrıca vücudunuzda daha fazla iltihaba neden olabilir.

Araştırmacılar, uykunun bağışıklık sistemini nasıl arttırdığından tam olarak emin olamasalar da yetişkinlerin ortalama 7 veya 9 saat uyuması gerektiğini belirtmişlerdir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir? İşte koronavirüse karşı tüketilmesi gerekenler
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir? İşte koronavirüse karşı tüketilmesi gerekenler

Günde 30 dk egzersiz

Günlük 30 dakikalık bir yürüyüş gibi düzenli ve ılımlı bir şekilde egzersiz yapmaya çalışın. Günlük 30 dk'lık egzersizler, bağışıklık sisteminizin yükselmesine yardımcı olacaktır. Egzersiz aynı zamanda vücudun iyi hissettiği kimyasalları arttırarak iyi uyumanıza ve iyi uyanmanıza yardımcı olmaktadır. Günlük 30 dk egzersiz yapan kişilerin grip olma olasılığı oldukça azdır.

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir? İşte koronavirüse karşı tüketilmesi gerekenler
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir? İşte koronavirüse karşı tüketilmesi gerekenler

Vitamin ağırlıklı beslenin

C, E beta karoten, çinko gibi zengin minerallere sahip olan yiyeceklerden bolca tüketin. Örneğin kırmızı üzüm, çilek, lahana, ıspanak, soğan, havuç gibi besinlerden daha fazla yemeğe özen gösterin.

Kronik stresi vücudunuzdan atın

Herkesin hayatında az da olsa stres faktörü bulunmaktadır. Stres uzun süre devam ettiğinde ilk başta grip hastalıklarına daha sonra ise ciddi ölümcül hastalıklara karşı savunmanız hale getirir. Kronik stres vücudunuzu, bağışıklık sistemini baskı altına alan stres hormonlarına maruz bırakmaktadır. Bu nedenlerden dolayı stresten kurtulabilir, kurtulamıyorsanız da onu azaltma yollarına başvurabilirsiniz.

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir? İşte koronavirüse karşı tüketilmesi gerekenler
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir? İşte koronavirüse karşı tüketilmesi gerekenler

• Meditasyon öğrenin.
• Sakin olmaya özen gösterin.
• Başkalarıyla iletişime geçin veya profesyonel yardım alın.

Stresin hafifletilmesi stres hormon düzeylerini düşürür. Aynı zamanda daha iyi uyumanıza yardımcı olur, bu da bağışıklık fonksiyonunu geliştirir. Yapılan bazı araştırmalar, düzenli olarak meditasyon yapan kişilerde daha güçlü bağışıklık sisteminin olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Bol bol gülün

Gülmek en iyi bağışıklık güçlendirici yöntemdir. Vücuttaki stres hormonlarının seviyesini azaltır ve enfeksiyonlara karşı savaşan beyaz kan hücresinin de artışını sağlar.

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir? İşte koronavirüse karşı tüketilmesi gerekenler
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir? İşte koronavirüse karşı tüketilmesi gerekenler

Her gün C vitamini

Yapılan araştırmalara göre, her gün önlem olarak 1000 mg C vitamini alan çocukların soğuk algınlığı semptomlarında %13 oranında düşüş görülüyor. Günde 3 kez, öğünler eşliğinde alınan 250-500 mg C vitamini yeterlidir.

Omega-3 Yağ Asitleri

Özellikle somon, uskumru ve ton balığı omega 3'ten en zengin balık çeşitleridir. Diğer omega 3 içeren besinler; anne sütü, keten tohumu, ceviz, badem, fındıktır. Koyu yeşil yapraklı sebzelerde de az miktarda bulunur. Günlük omega 3 ihtiyacı 1-3 gr kadardır. Bu tür besinleri tüketemeyen ya da beslenme sorunu yaşayanların mutlaka balık yağı – omega 3 içeren destek ya da şuruplarla desteklenmesi hem güçlü bir bağışıklık sistemi hem de beyin gelişimleri için çok önemlidir.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü! İstiklal Marşı nasıl yazıldı?
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü! İstiklal Marşı nasıl yazıldı?
  • SON DAKİKA