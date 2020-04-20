Bağışıklık desteği için C, D vitamini ve çinkoya dikkat

Koronavirüs salgını dönemide özellikle bağışıklık sistemini güçlü tutmak oldukça önemli. Pek çok sebze ve meyveden aldığımız vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendirmek mümkün. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, "Salgın döneminde normal bir bağışıklık sistemine ihtiyacımız var. Bağışıklık desteği için en güçlü kanıtlara sahip mikrobesinler C, D vitaminleri ve çinko (Zn)'dur" dedi. Peki C,D vitamini ve çinko hangi besinlerde bulunur? İşte merak edilenler...