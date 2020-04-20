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Bağışıklık desteği için C, D vitamini ve çinkoya dikkat

Koronavirüs salgını dönemide özellikle bağışıklık sistemini güçlü tutmak oldukça önemli. Pek çok sebze ve meyveden aldığımız vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendirmek mümkün. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, "Salgın döneminde normal bir bağışıklık sistemine ihtiyacımız var. Bağışıklık desteği için en güçlü kanıtlara sahip mikrobesinler C, D vitaminleri ve çinko (Zn)'dur" dedi. Peki C,D vitamini ve çinko hangi besinlerde bulunur? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2020 Pazartesi 14:35 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2020 Pazartesi 14:35
Bağışıklık desteği için C, D vitamini ve çinkoya dikkat

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, korona virüsü salgınına karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenler için önerilerde bulundu.

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Bağışıklık desteği için C, D vitamini ve çinkoya dikkat

Henüz salgını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek bir takviye gösterilmediğini söyleyen Feyzi Gökosmanoğlu, "Bu dönemde sağlıklı ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile bağışıklık sistemi korunmalıdır ve desteklenmelidir. Güçlü bağışıklık enfeksiyon riskini azaltıyor. Bu salgını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda, destek mineral, vitamin gibi suplementler şu ana kadar gösterilememiştir.

Bağışıklık desteği için C, D vitamini ve çinkoya dikkat

Yakın tarihli bilimsel veriler değerlendirildiğinde veriler ve bulgular çelişkili olmasına rağmen, mevcut kanıtlar, bağışıklık destekleyici rolleri olan çoklu mikro besinlerle takviyenin bağışıklık fonksiyonunu modüle edebileceğini ve enfeksiyon riskini azaltabileceğini göstermektedir. Bağışıklık desteği için en güçlü kanıtlara sahip mikrobesinler C, D vitaminleri ve çinkodur(Zn)" diye konuştu.

Bağışıklık desteği için C, D vitamini ve çinkoya dikkat

C, D vitaminlerinin kullanımına değinen Dr. Gökosmanoğlu, "Yeterli kanıt olmasa da, eğer alınacaksa, kış aylarında zaten D vitamini yetmezliği olduğu için kış aylarında bin 200 IU/gün ya da 10 bin IU/hafta birkaç hafta alınabilir. Devamında 5 bin IU/hafta olarak devam edilebilir.

Bağışıklık desteği için C, D vitamini ve çinkoya dikkat

Vitamin C, Çin ve bazı ülkelerde çok yüksek dozda kullanıldı, bu dozları oral ilaçlarla almanız mümkün değil. Bu nedenle C vitamini doğal yollarla alınmalıdır. Kış meyveleri bağışıklık sistemini destekleyici C vitamininden zengin olduğu için bu meyvelerin tüketimine ağırlık verilmeli, mümkünse yemeklere taze limon sıkılmalıdır" şeklinde konuştu.

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