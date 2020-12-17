Bağışıklık sistemini çökertiyor! Bu besinleri aç karnına yemeyin

Uzmanlar başta coronavirüs olmak üzere pek çok hastalıkla savaşta en önemli silahın bağışıklık sistemi olduğunu sık sık vurguluyor. Güçlü bağışıklığın temelinde ise yeterli ve dengeli beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli uyku ve fiziksel aktivitenin yer aldığı ifade belirtiliyor. Ancak yediğimiz her besin bağışıklık sistemimize yarar sağlamıyor. Aç olduğumuz zamanlar masum gibi görünen yiyecekler aslında vücuda oldukça zarar veriyor. Peki, aç karnına tüketilmemesi gereken besinler nelerdir? İşte aç karna tüketilmemesi gereken besinler...