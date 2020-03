'VİTAMİN DEPOSU'

Diyetisyen Gizem Güneş, kara lahananın A,C ve K vitaminleri deposu olduğunu söyledi. Bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli yiyeceklerden bir tanesi olduğunu belirten Güneş, şöyle dedi:

"Özellikle A ve C vitaminden çok zengin. C vitamini bağışıklık sistemini çok güçlendiren, bağışıklık sistemine çok yardımcı bir vitamin. Acı biberden sonra en güçlü C vitamini deposu. Dolayısıyla çok güzel tüketebilirsiniz. Kara lahana suyunu kaynattıktan sonra gün içince tüketirseniz çok güzel bir C vitamini deposu olarak size yardımcı olur. Onun dışında vücuttan toksitlerin atılmasında çok etkili. Gün içinde bir sürü kötü hava koşullarına maruz kalıyoruz. Bunların önlenmesi için kara lahanadan destek alınabilir. Bizim bölgemizde çok yaygın olarak tüketiliyor. Çorbası çok iyi bir vitamin deposu. Yemeği ve sarması var."