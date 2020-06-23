Bahçe teline takılan boz ayıyı, kurtarmak için seferber oldular

Ayı ayağa kalkınca köpekler kaçtılar. Ben ayağa kalkınca ayı olduğunu anladım hemen belediyemize haber verdim dedi. Çukurca Belde Belediye Başkanı Emin Taşgın ise boz ayının kurtarılarak ormana bırakıldığını ifade ederek, "Vatandaşın ihbarı üzerine hemen ilçe jandarma ekiplerimize ve Kütahya Milli Parklar Şubesini aradım.



Jandarmamız çevrede geniş önlem alırken, Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri de tele dolanan ayıyı uyuttu. Sonra belediye ekiplerimiz, jandarmamız ile birlikte veteriner kontrolünde ayıyı telden kurtararak kepçeye sarıp beldeden uzak ormanlık alana bıraktık" dedi.