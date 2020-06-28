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Haberler Galeri Bahçesine öyle bir şey yazdı ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bahçesine öyle bir şey yazdı ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde evinin bahçesinde meyve ağaçları bulunan kişi, duvara "Kirazları özenip de yemeden geçen günahını kendi çeksin. Helal olsun. Afiyet olsun." yazısı astı.

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2020 Pazar 13:03 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2020 Pazar 13:03
Bahçesine öyle bir şey yazdı ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Çamlıca köyünde ikamet eden Doğan Köse, yol kenarındaki bahçesinde bulunan kirazları yoldan geçenlere ikram ediyor.

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Bahçesine öyle bir şey yazdı ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dalları yola sarkan ağaçlardaki meyveden isteyen herkesin yiyebileceğini söyledi. Yoldan geçenlerin meyvelerden yiyebilmeleri için direğe yazı astığını, aynı yazıdan evinin duvarında da bulunduğunu belirten Doğan Köse, şöyle konuştu:

Bahçesine öyle bir şey yazdı ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi

"Bazı vatandaşların çekinerek kiraz kopardığını görünce aklıma böyle bir fikir geldi. Bizler Osmanlı torunları olarak misafirperver, gönlü açık insanlarız. İsteyen herkes gönül rahatlığıyla canı çektiğinde kirazları, vişneleri, cevizleri, bademleri, salatalıkları çekinmeden yiyebilir. Özenip de yemeyen olursa günahını kendi çeksin."

Bahçesine öyle bir şey yazdı ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Eşi Saniye Köse de bu bahçenin babasından miras kaldığını dile getirdi. Eşinin bahçeyi güzelleştirdiğini anlatan Köse, "Herkes gelir, buradan meyvelerimizden yer. Rahmetli annemin ve babamın da hayrı olsun." dedi.

AA

Bahçesine öyle bir şey yazdı ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi
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