Bakan Berat Albayrak, Samsun’da

"Samsun İş Dünyası ile Buluşma" ve bir dizi ziyarette bulunmak için hava yolu ile Samsun-Çarşamba Havalimanı'na gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve diğer protokol üyeleri karşıladı.