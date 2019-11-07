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Bakan Berat Albayrak Samsun’da

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Samsun İş Dünyası ile Buluşma" ve bir dizi ziyarette bulunmak için hava yolu ile Samsun'a geldi. Vatandaşlar burada Berat Albayrak ile fotoğraf çektirdi.

Giriş Tarihi: 7 Kasım 2019 Perşembe 11:17 Güncelleme Tarihi: 7 Kasım 2019 Perşembe 12:11
Bakan Berat Albayrak, Samsun’da
Bakan Berat Albayrak, Samsun’da

"Samsun İş Dünyası ile Buluşma" ve bir dizi ziyarette bulunmak için hava yolu ile Samsun-Çarşamba Havalimanı'na gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve diğer protokol üyeleri karşıladı.

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Bakan Berat Albayrak, Samsun’da
Bakan Berat Albayrak, Samsun’da

Down sendromlu çocukların da katıldığı karşılamada bir çocuk tarafından Bakan Albayrak'a çiçek takdim edildi.

Bakan Berat Albayrak, Samsun’da
Bakan Berat Albayrak, Samsun’da

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Atatürk Kültür Merkezi'nde Samsun İş Dünyası ile Buluşma programına katılacak ve ardından bazı kurum ziyaretlerinde bulunacak. Albayrak öğleden sonra Ordu'ya geçecek.

İHA

Bakan Berat Albayrak, Samsun’da
Bakan Berat Albayrak, Samsun’da
Bakan Berat Albayrak, Samsun’da
Bakan Berat Albayrak, Samsun’da
Bakan Berat Albayrak, Samsun’da
Bakan Berat Albayrak, Samsun’da
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