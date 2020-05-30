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Haberler Galeri Bakan Soylu kadın polis alımı hakkında açıklama yaptı! 2020 kadın polis alımı olacak mı? 2020 polis alımları ne zaman?

Bakan Soylu kadın polis alımı hakkında açıklama yaptı! 2020 kadın polis alımı olacak mı? 2020 polis alımları ne zaman?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayında polis alımlarına ilişkin açıklama yaptı. Kadın polis alımlarına ilişkinde açıklama yapan Soylu, kadroya dair detayları paylaştı. 2020 kadın polis alımı olacak mı? 2020 polis alımları ne zaman? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:24 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:32
Bakan Soylu kadın polis alımı hakkında açıklama yaptı! 2020 kadın polis alımı olacak mı? 2020 polis alımları ne zaman?

2.500 KADIN POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Kadın polis alımının tarihi henüz açıklanmadı. 2020 yılı içerisinde başvuruların başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Bakan Soylu kadın polis alımı hakkında açıklama yaptı! 2020 kadın polis alımı olacak mı? 2020 polis alımları ne zaman?

Bir canlı yayın programına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın polis alımı ile ilgili şöyle dedi:

"Kadın polis sayımız, Avrupa ortalamalarına göre düşük, yüzde 20 kadın polis kontenjanımız var. 2 bin, 2 bin 500 kadın polis daha almayı düşünüyoruz."

Bakan Soylu kadın polis alımı hakkında açıklama yaptı! 2020 kadın polis alımı olacak mı? 2020 polis alımları ne zaman?

ŞARTLAR NASIL OLACAK?

Başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadığı için şartlar belli olmadı. Ancak bir önceki kadın polis alımında şu şartlar aranmıştı:

Bakan Soylu kadın polis alımı hakkında açıklama yaptı! 2020 kadın polis alımı olacak mı? 2020 polis alımları ne zaman?

"T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 1 Ekim 2019 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2019 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150.000 ham taban puan almış olmak."

Yukarıdaki belirtilen tarih ve taban puanlar 2019 yılında yapılan polis alımına aittir.

Bakan Soylu kadın polis alımı hakkında açıklama yaptı! 2020 kadın polis alımı olacak mı? 2020 polis alımları ne zaman?

Sınava giriş koşulları, başvuru ve sınav takvimi ile diğer hususlar Polis Akademisinin "http://www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

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