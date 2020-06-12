  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Bakanlık duyurdu! Sahte ürünler hangileri? Hangi firmalara ait ürünler sahte? Hangi markalar sahte ürün listesinde?

Bakanlık duyurdu! Sahte ürünler hangileri? Hangi firmalara ait ürünler sahte? Hangi markalar sahte ürün listesinde?

Tarım ve Orman Bakanlığı sahte ürünlerin yer aldığı bir liste yayınladı. Bakanlık 69 firmaya ait 136 üründe sahtecilik olduğunu belirledi. Firmalar internet sitesinde ilan edildi. Sahte ürünler hangileri? Hangi firmalara ait ürünler sahte? Hangi markalar sahte ürün listesinde? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2020 Cuma 10:51 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2020 Cuma 11:30
Bakanlık duyurdu! Sahte ürünler hangileri? Hangi firmalara ait ürünler sahte? Hangi markalar sahte ürün listesinde?

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini paylaştı.

Bakanlık internet sitesinden yapılan testler sonunda sahte olduğu kesinleşen 69 firmaan 136 ürünü duyurdu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bakanlık duyurdu! Sahte ürünler hangileri? Hangi firmalara ait ürünler sahte? Hangi markalar sahte ürün listesinde?

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, "Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik" gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Bakanlık duyurdu! Sahte ürünler hangileri? Hangi firmalara ait ürünler sahte? Hangi markalar sahte ürün listesinde?

Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız ile;
• Tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması,
• Sektörde haksız rekabetin önlenmesi,
• Tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve
• Firmaların "güvenilir gıda üretimi"nin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Bakanlık duyurdu! Sahte ürünler hangileri? Hangi firmalara ait ürünler sahte? Hangi markalar sahte ürün listesinde?

Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır.

Bakanlık duyurdu! Sahte ürünler hangileri? Hangi firmalara ait ürünler sahte? Hangi markalar sahte ürün listesinde?

Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Hayalini gerçeğe dönüştürdü! Doğayla iç içe, izole bir yaşam
Hayalini gerçeğe dönüştürdü! Doğayla iç içe, izole bir yaşam
  • SON DAKİKA