Bakanlık duyurdu! Sahte ürünler hangileri? Hangi firmalara ait ürünler sahte? Hangi markalar sahte ürün listesinde?

Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız ile;

• Tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması,

• Sektörde haksız rekabetin önlenmesi,

• Tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve

• Firmaların "güvenilir gıda üretimi"nin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.