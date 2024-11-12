Bakanlık taklit-tağşiş gıda listesini güncelledi! İşte İzmir'de sağlığı tehdit eden firmalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye İzmir'den de yeni firmalar eklendi. Listeye eklenen ürünlerde özellikle yağlarda ve etlerde uygunsuzluklar olduğu belirlendi.

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 12 Kasım 2024 15:19 Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 15:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





