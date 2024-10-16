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Bakanlık taklit ve tağşiş gıdaya geçit vermiyor! Yeni listede sıvı yağlar var

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı. Yeni açıklanan listede sıvı yağlarda kullanılmasına izin verilmeyen boyaya rastlandı.

HABER MERKEZİ

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Bakanlık taklit ve tağşiş gıdaya geçit vermiyor! Yeni listede sıvı yağlar var

Tarım Ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor. 2 Ekim tarihi itibarıyla taklit ve tağşiş yapan firmalar ve ürünleri internet üzerinden günlük yayınlanmaya başlandı.

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Bakanlık taklit ve tağşiş gıdaya geçit vermiyor! Yeni listede sıvı yağlar var

FİRMALAR TEK TEK İFŞA EDİLİYOR

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden kamuoyu ile paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar tek tek ifşa ediliyor. Listede üründe yapılan hile ve markanın adı açık bir şekilde belirtiliyor. Gıda sahtekarlarının ifşa edildiği liste bir kez daha güncellendi. 16 Ekim tarihli listede zeytinyağı ve bitkisel yağlar yer aldı.

Bakanlık taklit ve tağşiş gıdaya geçit vermiyor! Yeni listede sıvı yağlar var

DENETİMLER LABORATUVARDA YAPILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

Bakanlık taklit ve tağşiş gıdaya geçit vermiyor! Yeni listede sıvı yağlar var
Bakanlık taklit ve tağşiş gıdaya geçit vermiyor! Yeni listede sıvı yağlar var