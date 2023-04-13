HaberlerGaleriBakanlık tarafından koruma altına alınan Şirinyer Hipodromu geleneği sürdürecek
Bakanlık tarafından koruma altına alınan Şirinyer Hipodromu geleneği sürdürecek
İzmir'de 1856 yılında yapılan Şirinyer Hipodromu, geçtiğimiz zamanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Anadolu'da düzenli at yarışlarına ev sahipliği yapan hipodrom, koruma kararıyla yıllardır bu geleneği sürdürecek.
Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 12:48Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 12:56
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Kültür ve Turizm Bakanlığınca koruma altına alınan Şirinyer Hipodromu, Anadolu'da düzenli ilk at yarışlarına ev sahipliği yapma özelliğiyle bu alandaki geleneğini 1856 yılından bu yana devam ettiriyor.
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun, 1856 yılında Anadolu'da ilk at koşularının gerçekleştirildiği hipodromu sit alanı ilan etmesi, bölgenin tarihi değerini bir kez daha hatırlattı.
Dönemin İngiltere Başkonsolosu ve Evliyazade Refik Bey'in öncülüğünde Smyrna Races Club adı altında bir kulübün de kurulmasına tanıklık eden Şirinyer Hipodromu'nun 20. yüzyıl başlarına kadar parlak bir dönem yaşadığı biliniyor.
Başta İstanbul, Samsun, Manisa ve Diyarbakır olmak üzere birçok ilde at yarışlarının düzenlenmesi için örnek oluşturan hipodrom, bugün zenginleşen tesisleri, sosyal sorumluluk projeleriyle her yıl yüzlerce yarışa ev sahipliği yapıyor.
"1856 YILINDAN BU YANA SÜREGELEN GELENEK DEVAM EDECEKTİR"
İzmir Hipodrom Müdürü Cenk İşkara, AA muhabirine, Osmanlı topraklarında 1856 yılında ilk düzenli at yarışlarının, kültür, sanat, eğlence ve sporun kenti olarak bilinen İzmir'de koşulduğunu söyledi.