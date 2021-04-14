Bakıcı şiddetini, bebek izleme kamerası ortaya çıkardı

Bakıcıdan şikayetçi olduklarını belirten Gürbüz, "Ben sanıyordum ki bu tür olaylar sadece televizyonlarda oluyor. Aklımıza gelmeyen başımıza geldi. Çocuklarım, 'gece kabus görerek uyanma, ayrılık kaygısı, bakıcı tarafından uygulanan şiddetin travması' teşhisi konularak tedavi görüyor. Bakıcı N.Ö. 11 aylık bebeğe neden vurdun diye sorulduğunda, 'Bir refleksle vurdum' diyor. Peki, neden çocuklara küfür ve hakaret ettin denildiğinde ise 'Bizim yörenin şivesi böyle' diyor. Böyle bir savunma olamaz" diye konuştu.