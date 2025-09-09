İzmir Balçova’da şehit olan polisler gözyaşlarıyla uğurlandı! Cenaze namazını şehidin imam babası kıldırdı

Kısa sürede aynı sokakta polis ekipleri tarafından kıstırılan saldırganla polis arasında çıkan çatışmada, Muhsin Aydemir ve sivil bir vatandaş yaralandı. Saldırgan da polis ekipleri tarafından bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın'ın şehit olduğu belirlendi.