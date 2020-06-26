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Haberler Galeri Balığı eliyle yakaladı! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Balığı eliyle yakaladı! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Son yılların modası haline gelen ilkel malzemelerle yaşam sürmek izleyenleri şaşırtıyor. İlerleyen teknolojiye rağmen eski yöntemlerle hayatta kalmaya çalışmak için videolar çekenlere bir yenisi daha eklendi. İlkel malzemelerle hayatta kalmak isteyen bir kadın eliyle balık tutmak için kolları sıvadı. Eliyle balık yakalayan bu kadına çok şaşıracaksınız.

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2020 Cuma 13:06
Balığı eliyle yakaladı! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Sadece bildiğiniz yöntemlerle mi balık tutulur sanıyorsunuz? Sadece ilkel malzemeler kullanarak avlanan ve yaşamını sürdüren insanlar görenleri hayrete düşürüyor. Öyle balık tutma yöntemleri var ki şaşıp kalmamak elde değil.

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Balığı eliyle yakaladı! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

İşte ilk kez göreceğiniz, birbirinden ilginç balık avlama yöntemleri...

Balığı eliyle yakaladı! İçinden öyle bir şey çıktı ki...
Balığı eliyle yakaladı! İçinden öyle bir şey çıktı ki...
Balığı eliyle yakaladı! İçinden öyle bir şey çıktı ki...
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