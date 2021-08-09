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Balık avlama yöntemi herkesi şaşırttı! Böylesini ilk kez göreceksiniz...

Balık avlama yöntemleri görenleri şaşırtıyor. Balık avlamak veya yakalamak kimileri için ekmek kapısı iken kimileri için ise adeta vazgeçilmez bir hobi. Balık avlamak için birbirinden farklı yöntemler var. Kimi basit bir olta ile avlarken kimi ise daha fazla araç kullanarak avdaki şansını yükseltmek ister. Fakat birazdan göreceğiniz karelerde bir genç kadın öyle taktikler kullanıyor ki ağızları açık bırakacak cinsten. İlkel malzemelerle hayatta kalma macerasına atılan genç kadın, eliyle balık tutmak için kolları sıvadı. Eliyle balık yakalayan bu kadına çok şaşıracaksınız... İşte birbirinden ilginç balık yakalama taktikleri...

Giriş Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 19:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





