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Haberler Galeri Balıkçıların ağına takıldı! Görünce şaşıp kaldılar...

Balıkçıların ağına takıldı! Görünce şaşıp kaldılar...

Balıkçılar ağlarına takılanı görünce şaşıp kaldı, tam 300 kilo! Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, denize açılan balıkçıların ağına yaklaşık 300 kilo ağırlığında dev ay balığı takıldı. Balıkçılar, nesli tehdit altında olan dev balığı yeniden denize bıraktı.

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2021 Cumartesi 09:04 Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2021 Cumartesi 09:04
Balıkçıların ağına takıldı! Görünce şaşıp kaldılar...

Kuşadası açıklarında 'Ali bey' isimli tekne, ağlarını denize bıraktı.

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Balıkçıların ağına takıldı! Görünce şaşıp kaldılar...

Ağları toplamaya başlayan balıkçılar, güneş veya ay balığı olarak bilinen balığın ağlarına takıldığını gördü.

Balıkçıların ağına takıldı! Görünce şaşıp kaldılar...

Büyük şaşkınlık yaşayan balıkçılar, yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki ay balığını iple bağlayarak, ağlardan kurtardı.

Balıkçıların ağına takıldı! Görünce şaşıp kaldılar...

Nesli tehlike altında olan ay balığı, daha sonra ip kesilerek denize bırakıldı. Balıkçılar o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

DHA

Balıkçıların ağına takıldı! Görünce şaşıp kaldılar...
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