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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi üreticinin elini güçlendiriyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi üreticinin elini güçlendiriyor
Üreticiye son 2 yılda 10 milyon liralık destekte bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üreticinin elini daha da güçlendirmek için Balya, Gönen, İvrindi ve Karesi ilçelerinde toplam 8 adet süt soğutma ve toplama tankı dağıttı. Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 550 bin büyükbaş hayvan ile yıllık 2 milyon litreyi aşkın çiğ süt üreterek Türkiye'de 5. sırada olduklarını, 1 buçuk milyon küçükbaş hayvan ile de Türkiye'nin en lezzetli etini ürettiklerini söyledi.
Giriş Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 16:59
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 17:05
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; Balya Çakallar ve Gönen Gebeçınar kırsal mahallelerinde süt toplama tankı dağıtım töreni düzenledi. Son 2 yılda üreticilere 10 milyon lira destek sağladıkları bilgisini veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 550 bin büyükbaş hayvan ile yıllık 2 milyon litreyi aşkın çiğ süt üreterek Türkiye'de 5. sırada olduklarını, 1 buçuk milyon küçükbaş hayvan ile de Türkiye'nin en lezzetli etini ürettiklerini söyledi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bugün düzenlediği törenle; Balya'nın Çakallar, Kocabük Mahallelerine, Gönen Üzümlü, Gebeçınar, Killik Mahallelerine, İvrindi Geçmiş, Ayaklı Mahallelerine ve Karesi Hisaralan Mahallesi'ne ihtiyaç duydukları toplam 8 adet süt soğutma tankı teslim ederek üreticinin elini güçlendirdi.
"DESTEKLER YARALARIMIZA MERHEM OLDU"
Balya Çakallar Kırsal Mahalle Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şaban Özel, "Dünya genelini ve ülkemizi maddi ve manevi olarak olumsuz etkileyen koronavirüs salgınından tarım sektörü de etkilendi. Hükümetimiz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin teşvik ve hibe destekleri yaralarımıza merhem oldu. Öncelikle şahsım kooperatif ortaklarım ve süt toplama tanklarını teslim alan kooperatif başkanlarım adına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanım Yücel Yılmaz'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
"ÜSTÜMÜZDEKİ BÜYÜK BASKI KALKTI"
Tarımsal üretimin ülkede önemli bir noktaya ulaştığına dikkat çeken Gönen Gebeçınar Kırsal Mahalle Muhtarı aynı zamanda Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Harun Uzunoğlu "Üretimi zor, üreticilerin ise darda olduğu bu dönemde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hibe desteği çok büyük bir önem arz etmektedir. Daha önce köylerimizde sütlerimiz firmalara ait tanklarda toplanıyordu. Tank meselesi üreticilerin üzerinde bir baskı unsuru haline gelmiştir.
Süt üretimi yüksek olan köyler kendi tanklarını almış, bizim köyümüzde süt üretim yatırım maliyetini karşılayamadığımız ve kendi tankımızı alamadığımız için süt işleyen firmaya boyun büker hale gelmiştik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz sayesinde köyümüzün kendi tankı oldu. Vatandaşlarım adına kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.