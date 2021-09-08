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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi üreticinin elini güçlendiriyor

Üreticiye son 2 yılda 10 milyon liralık destekte bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üreticinin elini daha da güçlendirmek için Balya, Gönen, İvrindi ve Karesi ilçelerinde toplam 8 adet süt soğutma ve toplama tankı dağıttı. Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 550 bin büyükbaş hayvan ile yıllık 2 milyon litreyi aşkın çiğ süt üreterek Türkiye'de 5. sırada olduklarını, 1 buçuk milyon küçükbaş hayvan ile de Türkiye'nin en lezzetli etini ürettiklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 16:59 Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 17:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





