Balıkesir İvrindi’nin maharetli elleri işbaşında

ÖZEL GÜNLER İÇİN SİPARİŞ ALINIYOR

Maharetli Eller Yaşam Merkezi'nin kısa sürede ilçede çok ses getirdiğini dile getiren Başkan Cengiz " Doğum günü, yeni doğum, nişan ve diğer özel günler için ekstra talepler geliyor. Hediyelik eşyalar, günlere özel ve kişilerin taleplerine göre tasarlanarak teslim ediliyor. Örnek verecek olursak Maharetli Eller Yaşam Merkezi'ndeki bayan üreticilerimiz kına gecesi organizasyonu için çok küçük boyda sepet ürettiler. İçine kına paketi ve ekstra malzemeler ile süsleyerek teslim ettiler. Bu ve benzeri üretimleri ilçe dışına yayarak seri üretim ile büyüme hedefindeyiz"