Balıkesir İvrindi’nin maharetli elleri işbaşında

BALMEK- İVRİNDİ BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİ GÜZEL SONUÇLARI DOĞURUYOR
Balmek-İvrindi Belediyesi uyumunun güzel sonuçlara vesile olduğunu dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz "İlk amacımız ilçemizdeki bayanlara istihdam sağlamak. Bu amaç ile çalışmalarımızı 2019 Nisan ayından itibaren aralıksız sürdürüyoruz. Bunun neticesinde kapalı olan halı kursumuzu aktif hale getirerek üretim aşamasına geçtik. Bununla yetinmeyip, sadece ilçe merkezi değil, kırsal mahallelerimizde de seri üretimimizi sürdürüyoruz. Yağcıbedir halısı ile birlikte, çeşit çeşit motifler, rengarenk halılarımızı üreterek hem bölgemizin yöresel ürünlerini tanıtıyor hem de üretim gerçekleştiren bayanlara kazanç sağlamış oluyoruz. Ürettiklerimizi pazarlara sunuyoruz. Bununla birlikte Balıkesir -Edremit ana yolu üzerinde bulunan İvrindi Maharetli Eller Yöresel Ürün Pazarında'da sergiliyoruz"