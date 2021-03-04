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Haberler Galeri Balıkesir İvrindi’nin maharetli elleri işbaşında

Balıkesir İvrindi’nin maharetli elleri işbaşında

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz'in önderliğinde ilçedeki kadınlara istihdam sağlama amacı başta olmak üzere yöresel ürünleri ortaya çıkarmak, bölgenin üretim gücünü arttırarak pazar alanı oluşturmak amacı ile Büyükşehir Belediyesi- İvrindi Belediyesi işbirliği sonucu İvrindi'de açılan "Maharetli Eller Yaşam Merkezi" günden güne büyüyor.

Giriş Tarihi: 4 Mart 2021 Perşembe 18:14 Güncelleme Tarihi: 4 Mart 2021 Perşembe 18:16
Balıkesir İvrindi’nin maharetli elleri işbaşında

İvrindi Belediyesi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Maharetli Eller Yaşam Merkezi'nde pandemi sürecinde maske üretiminden üretileni dağıtmaya, halâ devam eden boyamadan dikiş nakışa, toprak ürünleri işçiliğinden halı kursuna, hediyelik eşya üretiminden gazeteden sepet yapımına kadar bir çok farklı dalda eğitim veriyor ve aynı zamanda üretim gerçekleştiriliyor.

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Balıkesir İvrindi’nin maharetli elleri işbaşında

BALMEK- İVRİNDİ BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİ GÜZEL SONUÇLARI DOĞURUYOR

Balmek-İvrindi Belediyesi uyumunun güzel sonuçlara vesile olduğunu dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz "İlk amacımız ilçemizdeki bayanlara istihdam sağlamak. Bu amaç ile çalışmalarımızı 2019 Nisan ayından itibaren aralıksız sürdürüyoruz. Bunun neticesinde kapalı olan halı kursumuzu aktif hale getirerek üretim aşamasına geçtik. Bununla yetinmeyip, sadece ilçe merkezi değil, kırsal mahallelerimizde de seri üretimimizi sürdürüyoruz. Yağcıbedir halısı ile birlikte, çeşit çeşit motifler, rengarenk halılarımızı üreterek hem bölgemizin yöresel ürünlerini tanıtıyor hem de üretim gerçekleştiren bayanlara kazanç sağlamış oluyoruz. Ürettiklerimizi pazarlara sunuyoruz. Bununla birlikte Balıkesir -Edremit ana yolu üzerinde bulunan İvrindi Maharetli Eller Yöresel Ürün Pazarında'da sergiliyoruz"

Balıkesir İvrindi’nin maharetli elleri işbaşında

HEDİYELİK EŞYA ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Maharetli Eller Yaşam Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi, İlçe belediyeleri, özel şirketler ve kişiye özel siparişlerin ele alındığını dile getiren Başkan Cengiz " Belediyemizin yürüttüğü çalışmalar ile çok güzel bir ivme yakaladık. İvrindi Belediyesi olarak makam ziyaretleri gerçekleştirdiğimizde takdim ettiğimiz hediyelik sepetlerimizi buradan tedarik ediyoruz bununla birlikte Büyükşehir Belediyemizden de makam ziyaretlerinde hediye edilmek üzere toplu sipariş almaya devam ediyoruz. Daha önce ilçemizde faaliyetlerini sürdüren Tümad madencilik ve kısa süre önce açılan Aydeniz Et Entegre Tesisinden gelen toplu sipariş hediyelik eşya taleplerini üretken bayanlarımız başarı ile karşıladı. Bu güzel iş birliği üretim gerçekleştiren bayanlarımıza gelir kapısı oldu"

Balıkesir İvrindi’nin maharetli elleri işbaşında

ÖZEL GÜNLER İÇİN SİPARİŞ ALINIYOR

Maharetli Eller Yaşam Merkezi'nin kısa sürede ilçede çok ses getirdiğini dile getiren Başkan Cengiz " Doğum günü, yeni doğum, nişan ve diğer özel günler için ekstra talepler geliyor. Hediyelik eşyalar, günlere özel ve kişilerin taleplerine göre tasarlanarak teslim ediliyor. Örnek verecek olursak Maharetli Eller Yaşam Merkezi'ndeki bayan üreticilerimiz kına gecesi organizasyonu için çok küçük boyda sepet ürettiler. İçine kına paketi ve ekstra malzemeler ile süsleyerek teslim ettiler. Bu ve benzeri üretimleri ilçe dışına yayarak seri üretim ile büyüme hedefindeyiz"

Balıkesir İvrindi’nin maharetli elleri işbaşında

PANDEMİ KURALLARINA UYARAK ÜRETİME DEVAM

Ülke olarak zor süreçten geçiyoruz diyen Başkan Cengiz " İçinde bulunduğumuz zaman dilimi itibari ile zorlu süreçteyiz. Bu süreçte Maharetli Ellerde üretim gerçekleştiren bayanlar sosyal mesafe, maske ve mesafe kurallarını kurallarını titizlikle uyguluyor. Yoğun alanlar oluşturulmasına müsaade edilmiyor. Kurs saatlerinde esneklik sağlanıyor ve imkanlar dahilinde evlerde de üretime devam ediliyor."

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