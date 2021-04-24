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'Balıkesir, Türkiye’nin aromaterapi merkezi olacak'

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından başlatılan, 'Aromatik Köy Projesi', Burhaniye'nin Kızıklı Mahallesi'nde hayata geçiriliyor. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) üretilen 11 bin ıtır fidesinin dikimine başlandı.

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 17:27 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 17:29
'Balıkesir, Türkiye’nin aromaterapi merkezi olacak'

BAÇEM'de üretilen ıtır fideleri, Burhaniye ilçesine bağlı Kızıklı Mahallesi'nde 8 kadın çiftçiye hibe olarak verildi. BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, ıtır bitkisini ilk defa tohum olarak kendi tarlalarına ektiklerini ve elde ettikleri fideleri de kadınlara dağıttıklarını söyledi.

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'Balıkesir, Türkiye’nin aromaterapi merkezi olacak'

Kendilerine verilen fideleri büyük bir heyecanla toprakla buluşturduklarını söyleyen Gülser Tunca, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bu ıtırlardan beklentimiz yüksek. İnşallah, hayırlı sonuçlar alırız" dedi.

'Balıkesir, Türkiye’nin aromaterapi merkezi olacak'

Hafize Özdemir de, "Itır dikiyoruz. Yıllardır hep başka şeyler ektik. BAÇEM bize bunu tavsiye etti. İnşallah, başarılı oluruz" diye konuştu.

'Balıkesir, Türkiye’nin aromaterapi merkezi olacak'

Kızıklı Mahalle Muhtarı Berrin Satır ise, "Mahallenin ilk kadın muhtarı olarak kadınlarımıza kooperatif kuracağız. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de bize destek oldu. Biz bundan umutluyuz. Allah, utandırmasın" ifadelerini kullandı.

'Balıkesir, Türkiye’nin aromaterapi merkezi olacak'

BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, "Bizim için mutlu bir gün. 'Aromatik Köy' projesini Kızıklı Mahallesi'nde hayata geçiriyoruz. Yıllardır hayal ettiğimiz bir projeydi. 'Aromatik Köy Projesi'nin ilk ayağını burada gerçekleştiriyoruz. Kızıklı Mahallesi'nde 8 kadın çiftçimize yaklaşık 11 bin adet ıtır fidesi hibe etti. Bugün, bu fidanların dikimi yapılıyor. Daha sonraki dönemde katma değerli ürünlerin sayılarını artıracağız.

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