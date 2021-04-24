'Balıkesir, Türkiye’nin aromaterapi merkezi olacak'

BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, "Bizim için mutlu bir gün. 'Aromatik Köy' projesini Kızıklı Mahallesi'nde hayata geçiriyoruz. Yıllardır hayal ettiğimiz bir projeydi. 'Aromatik Köy Projesi'nin ilk ayağını burada gerçekleştiriyoruz. Kızıklı Mahallesi'nde 8 kadın çiftçimize yaklaşık 11 bin adet ıtır fidesi hibe etti. Bugün, bu fidanların dikimi yapılıyor. Daha sonraki dönemde katma değerli ürünlerin sayılarını artıracağız.