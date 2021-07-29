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Balıkesir Valiliği orman yangınlarına karşı flaş önlemler aldı

Ülkenin dört bir köşesinde orman yangınlarının artması ve önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının artacağını değerlendiren Balıkesir Valiliği, ormanlık alanların kullanımına yönelik bir dizi karar aldı. Valilik tarafından alınan kararda 30 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere piknik ve mesire alanları haricinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 17:28 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 17:32
Balıkesir Valiliği orman yangınlarına karşı flaş önlemler aldı

Balıkesir Valiliği Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı yönündeki değerlendirme üzerine ormanlık alanlarda yangınlara karşı bir dizi tedbirler aldı.

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Balıkesir Valiliği orman yangınlarına karşı flaş önlemler aldı

Daha önce duyurulan mangal/semaver/ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının dışında, ormanlara giriş çıkışlar yasaklanırken, orman alanları içinde piknik yerleri haricinde mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek. Alınan kararlarda ayrıca avcı ve çobanların ateş yakmalarına da izin verilmeyecek.

Balıkesir Valiliği orman yangınlarına karşı flaş önlemler aldı

Ormanlık alanların izin verilen yerlerinde kamp yerleri haricinde saat 20.00'den sonra ateş yakılması yasaklanırken, ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün organizasyonlarında yangın çıkarabilecek havai fişek ve dilek balonu organizasyonları da yapılmayacak.

Balıkesir Valiliği orman yangınlarına karşı flaş önlemler aldı

Orman yangınlarına büyük sebebiyet verdiği bilinen anız yakılmasının da yasaklandığı açıklamada ayrıca elektrik hatlarının yangına sebebiyet vermemesi için gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.

Balıkesir Valiliği orman yangınlarına karşı flaş önlemler aldı

"ORMANLIK ALANLARA GİRİŞ YASAKLANDI"
Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
"Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildiğinden, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı; Valilik ve Kaymakamlıklarca belirlenmiş ve haritalandırılmış olup mutat vasıtalarla en geniş şekilde vatandaşlarımıza duyurulmuş olan mangal/semaver/ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının dışında, ormanlara giriş çıkışların yasaklanması (Orman İdaresinden İhaleli/Tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman İdaresi tarafından çalıştırılan kişiler hariç),

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