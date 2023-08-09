Balıkesir’de barajın su seviyesi düşünce eski kara yolu ortaya çıktı

'230 GÜN DAHA İDARE EDECEK SUYUMUZ VAR'

Balıkesir'in içme suyu için riskli bir durum olmadığını belirten Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdür Yardımcısı, Jeoloji Mühendisi Erdoğan Güzgün, "Su seviyesi 23,72'ye kadar düştü. Ancak şu an Balıkesir'in içme suyu ile ilgili bir sorun yok.