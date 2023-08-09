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Haberler Galeri Balıkesir'de barajın su seviyesi düşünce eski kara yolu ortaya çıktı

Balıkesir'de barajın su seviyesi düşünce eski kara yolu ortaya çıktı

Balıkesir'de bulunan ve daha önce de tarımsal sulamaya kapatılan İkizcetepeler Barajı'nın su seviyesi yüzde 23,72'ye kadar düştü. Temmuz ayındaki düşüş sonrası 1980'li yıllarda kullanılan İzmir-Balıkesir kara yolu da tamamen ortaya çıktı.

DHA

Giriş Tarihi: 9 Ağustos 2023 Çarşamba 11:10 Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2023 Çarşamba 11:13

Balıkesir’de barajın su seviyesi düşünce eski kara yolu ortaya çıktı

Balıkesir'in içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan İkizcetepeler Barajı'ndaki su seviyesi, 2021'nin Temmuz ayında yüzde 41, 2022'de de yüzde 30,5 oldu. Düşüşler sonrası baraj, 2023'te valilik kararı ile tarımsal sulamaya kapatıldı.

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Balıkesir’de barajın su seviyesi düşünce eski kara yolu ortaya çıktı

Bu önleme rağmen barajdaki su seviyesi daha da düşerek bu sene yüzde 23,72'ye geriledi. Temmuz ayındaki düşüş sonrası 1980'li yıllarda kullanılan İzmir-Balıkesir kara yolu da tamamen ortaya çıktı.

Balıkesir’de barajın su seviyesi düşünce eski kara yolu ortaya çıktı

'230 GÜN DAHA İDARE EDECEK SUYUMUZ VAR'
Balıkesir'in içme suyu için riskli bir durum olmadığını belirten Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdür Yardımcısı, Jeoloji Mühendisi Erdoğan Güzgün, "Su seviyesi 23,72'ye kadar düştü. Ancak şu an Balıkesir'in içme suyu ile ilgili bir sorun yok.

Balıkesir’de barajın su seviyesi düşünce eski kara yolu ortaya çıktı

Yaklaşık 230 gün daha idare edecek suyumuz var. Tabii ki bilinçli su kullanımını asla bırakmamız lazım. Önümüzdeki aydan itibaren de yağışların başlaması ile barajdaki su seviyesinin yükselmesini bekliyoruz" dedi.

Balıkesir’de barajın su seviyesi düşünce eski kara yolu ortaya çıktı

'YONCALARIN YÜZDE 80'İ SUSUZLUKTAN KURUDU'
Barajdaki su seviyesinin ilk kez bu kadar düştüğünü söyleyen Selimiye köyü sakinlerinden Remzi Demiraslan ise "Baraj, tarım arazilerinin sulamasında kullanılmak için yapıldı.

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