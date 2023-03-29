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Haberler Galeri Balıkesir'de faciadan dönüldü! Apartmanın kalorifer kazanı patladı

Balıkesir'de faciadan dönüldü! Apartmanın kalorifer kazanı patladı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4 katlı apartmanın kalorifer kazanında patlama meydana geldi. Üst katta bulunan dairenin zemini çökerken bazı evlerin camları kırıldı. Patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 16:32 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 16:38
Balıkesir’de faciadan dönüldü! Apartmanın kalorifer kazanı patladı

Balıkesir'in ilçe merkezinde, Esentepe mevkisinde bulunan sitenin bloklarından birindeki kömürlü kalorifer kazanında henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın etkisiyle kazan dairesinin üstündeki evin zemini çöktü. Bir üst kattaki dairenin zemini ise büyük hasar gördü. Yangının da çıktığı kazan dairesinin bulunduğu 4 katlı apartmandaki bazı evlerin camları kırıldı.

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Balıkesir’de faciadan dönüldü! Apartmanın kalorifer kazanı patladı

Kazan dairesinin üstündeki evde yaşayan Sabri Adak ve oğlu İlhan Adak, patlamadan hafif yaralı kurtuldu. Yaralılara, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürdü.

Balıkesir’de faciadan dönüldü! Apartmanın kalorifer kazanı patladı

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Esentepe mevkisinde 54 dairenin bulunduğu sitenin bir bloğunun altında bulunan kalorifer kazanının patlaması sonucu binanın büyük hasar gördüğünü söyledi.

Balıkesir’de faciadan dönüldü! Apartmanın kalorifer kazanı patladı

Patlamada can kaybının olmadığını belirten Bahçavan, "Kazanın patlamasını AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekiplerine bildirdik. Ekipler incelemelerde bulunacak. Patlamanın olduğu blokta 8 daire var. Dairelerde oturanlarla görüştük. Bir süre akrabalarında kalacaklar. Daire sahiplerine 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." dedi.

Balıkesir’de faciadan dönüldü! Apartmanın kalorifer kazanı patladı
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