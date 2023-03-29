Balıkesir’de faciadan dönüldü! Apartmanın kalorifer kazanı patladı

Balıkesir'in ilçe merkezinde, Esentepe mevkisinde bulunan sitenin bloklarından birindeki kömürlü kalorifer kazanında henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın etkisiyle kazan dairesinin üstündeki evin zemini çöktü. Bir üst kattaki dairenin zemini ise büyük hasar gördü. Yangının da çıktığı kazan dairesinin bulunduğu 4 katlı apartmandaki bazı evlerin camları kırıldı.