Balıkesir’de filmleri aratmayan olay! ‘Benimle hiç ilgilenmedin’ dedi, gerçek babasını buldu | 100 milyonluk servete ortak oldu

Annesi, anneannesi ve dayısı tarafından bakılıp büyütülen Mert Oykan, yıllarca gerçek babası olarak bildiği Reşit Gezer'e serzenişte bulundu. Mert Oykan, 'Ne biçim babasın. Benimle hiç ilgilenmedin' dedi. Reşit Gezer de, 'Ben senin baban değilim, asıl baban Ziya Demirense' dedi. Büyük bir yıkım ve ağır bir şok yaşayan Mert Oykan, babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukatı Varol Turbay aracılığıyla Balıkesir 1. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasını kazandı.