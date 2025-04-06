Balıkesir'de filmleri aratmayan olay! ‘Benimle hiç ilgilenmedin’ dedi, gerçek babasını buldu | 100 milyonluk servete ortak oldu
Balıkesirli öğretmen Ramazan Mert Oykan'ın, yıllarca gerçek babası olarak bildiği Reşit Gezer'le yaşadığı konuşma, büyük bir babalık davasına dönüştü. Yerel mahkeme ve Yargıtay'ın onadığı karar ile Oykan, Semiha Yankı'nın orkestrasında piyanistlik yapan Ziya Demirense'nin çocuğu olarak kabul edildi ve Oykan 100 milyonluk servete de ortak oldu.
CEYHAN TORLAK
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Balıkesir'de yaşayan Türkçe öğretmeni Fatma Nejlihan Oykan, 1983 yılında henüz 25 yaşındayken evlilik dışı birlikteliğinden ünlü sanatçı Semiha Yankı'nın orkestrasından görev yapan piyanist Ziya Demirense'den bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Nejlihan oğluna Ramazan Mert ismini verdi. Mert annesinin nüfusuna kaydedildi ve Oykan soyadını aldı.
Fatma Nejlihan ilerleyen günlerde Reşit Gezer ile evlendi. Nejlihan, Reşit Gezer'den Hayriye adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Nejlihan 1990'da Ece isimli kızını dünyaya getirdikten günler sonra 32 yaşında hayata gözlerini yumdu. Nejlihan'ın ani ölümü 35 sene önce gazetelerde haber oldu.
ÖNCE ANNE SONRA ANNEANNE VE DAYISI ÖLDÜ
Ramazan Mert Oykan'a annesi vefat edince anneannesi Müşerref Yılmaz bakmaya başladı. Anneanne Müşerref Yılmaz kızı Nejlihan'ın vefatından 10 ay sonra öldü. Bunun üzerine Mert Oykan'a dayısı Beytullah Oykan bakmaya başladı. Dayı Beytullah Oykan ise Mert Oykan 20 yaşındayken yaşamını yitirdi.
Annesi, anneannesi ve dayısı tarafından bakılıp büyütülen Mert Oykan, yıllarca gerçek babası olarak bildiği Reşit Gezer'e serzenişte bulundu. Mert Oykan, 'Ne biçim babasın. Benimle hiç ilgilenmedin' dedi. Reşit Gezer de, 'Ben senin baban değilim, asıl baban Ziya Demirense' dedi. Büyük bir yıkım ve ağır bir şok yaşayan Mert Oykan, babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukatı Varol Turbay aracılığıyla Balıkesir 1. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasını kazandı.
Mert Oykan'ın yüzde 99.9, ünlü sanatçı Semiha Yankı'nın orkestrasında görev yapmış Ziya Demirense olduğu kesinleşti. Ayrıca Oykan'ın 'babalığın benimsenmemesi nedeniyle' İzmir 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugüne kadar açılmış en büyük tutar olan 1 milyon 550 bin liralık rekor tazminat davası sürüyor.
YARIŞMA JÜRİSİ BİLE GERÇEK HAYAT HİKAYESİNE İNANMADI
Mert Oykan'ın ilginç hayat hikayesi başvurduğu bir yarışma programının eleme jürisi tarafından abartılı ve kurgu olarak bulundu. Oykan'a 'Böyle hikaye Türk filmlerinde olmaz' denildi. Oykan'ın bu nedenle yarışmaya kabul edilmediği ortaya çıktı.
EŞİ VE 2 ÇOCUĞUYLA DEMİRENSE SOYADINI ALDI
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2.Hukuk Dairesi'nin onama kararının ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Karar Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti.
Yargıtay kararı sonrası Oykan, Demirense'nin 3. çocuğu olarak nüfusuna geçti. Oykan'ın ve eşi ile 2 çocuğunun soyadı da Demirense olarak değişti. Oykan, kararla Demirense'nin 100 milyon liralık servetine ortak oldu.