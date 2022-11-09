Balıkesir’de görsel şölen! Sonbaharın renkleri hayran bıraktı

Özellikle bölgenin en yüksek dağlarından biri olan Ulus Dağı da fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin uğrak noktası halini aldı. Çam ağaçlarının yeşili, diğer ağaç türlerinin renkleriyle birlikte görsel şölen oluşturuyor. Oluşan doğal güzellik drone ile havadan görüntülendi.