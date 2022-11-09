Balıkesir’de görsel şölen! Sonbaharın renkleri hayran bıraktı

Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğaseverlerin de ilgisini çekti. Çam ağaçlarının ortasında yer alan çınar, deli kavak, ceviz, meşe gibi farklı tür ağaçların renk cümbüşü sonbaharın kartpostallık yüzünü ortaya çıkarıyor.
Özellikle bölgenin en yüksek dağlarından biri olan Ulus Dağı da fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin uğrak noktası halini aldı. Çam ağaçlarının yeşili, diğer ağaç türlerinin renkleriyle birlikte görsel şölen oluşturuyor. Oluşan doğal güzellik drone ile havadan görüntülendi.