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Haberler Galeri Balıkesir'de görsel şölen! Sonbaharın renkleri hayran bıraktı

Balıkesir'de görsel şölen! Sonbaharın renkleri hayran bıraktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sonbahar güzellikleri drone ile havadan görüntülendi. Çam ağaçlarının yeşili, diğer ağaç türlerinin renkleriyle birlikte adeta görsel şölen oluşturdu.

Giriş Tarihi: 9 Kasım 2022 Çarşamba 15:36 Güncelleme Tarihi: 9 Kasım 2022 Çarşamba 15:44
Balıkesir’de görsel şölen! Sonbaharın renkleri hayran bıraktı

Sındırgı'da sonbahar mevsimiyle ağaçlardaki ve yerdeki yapraklar, renkli manzaralar oluşturdu. İlçenin dört bir yanını kaplayan ormanlar sonbaharla birlikte seyirlik görüntüler oluşturdu.

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Balıkesir’de görsel şölen! Sonbaharın renkleri hayran bıraktı

Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğaseverlerin de ilgisini çekti. Çam ağaçlarının ortasında yer alan çınar, deli kavak, ceviz, meşe gibi farklı tür ağaçların renk cümbüşü sonbaharın kartpostallık yüzünü ortaya çıkarıyor.

Balıkesir’de görsel şölen! Sonbaharın renkleri hayran bıraktı

Özellikle bölgenin en yüksek dağlarından biri olan Ulus Dağı da fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin uğrak noktası halini aldı. Çam ağaçlarının yeşili, diğer ağaç türlerinin renkleriyle birlikte görsel şölen oluşturuyor. Oluşan doğal güzellik drone ile havadan görüntülendi.

Balıkesir’de görsel şölen! Sonbaharın renkleri hayran bıraktı
Balıkesir’de görsel şölen! Sonbaharın renkleri hayran bıraktı
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