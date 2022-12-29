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Balıkesir'de hayran bırakan görüntü! Sis görsel şölen oluşturdu
Balıkesir'de hayran bırakan görüntü! Sis görsel şölen oluşturdu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yüksek kesimlerde oluşan sis seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Yer yer görüş mesafesi 3 metreye kadar düşerken herhangi bir olumsuzluk da yaşanmadı.
Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 15:18
Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 15:23
Balıkesir'de hayran bırakan görüntü! Sis görsel şölen oluşturdu
Yüksek kesimlerden bakıldığında adeta denizi andıran sis bulutu drone ile havadan görüntülendi.
Balıkesir'de hayran bırakan görüntü! Sis görsel şölen oluşturdu
Film sahnelerini aratmayan, adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Balıkesir'de hayran bırakan görüntü! Sis görsel şölen oluşturdu
İlçe merkezinde gece saatlerinde yer yer görüş mesafesi 3 metreye kadar düşerken gündüz oluşan görsel şölenin ardından sis etkisini yitirdi.
Balıkesir'de hayran bırakan görüntü! Sis görsel şölen oluşturdu
Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı sisli hava ardında muhteşem bir görsel tablo bıraktı.
Balıkesir'de hayran bırakan görüntü! Sis görsel şölen oluşturdu