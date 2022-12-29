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Haberler Galeri Balıkesir'de hayran bırakan görüntü! Sis görsel şölen oluşturdu

Balıkesir'de hayran bırakan görüntü! Sis görsel şölen oluşturdu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yüksek kesimlerde oluşan sis seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Yer yer görüş mesafesi 3 metreye kadar düşerken herhangi bir olumsuzluk da yaşanmadı.

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 15:18 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 15:23
Balıkesir'de hayran bırakan görüntü! Sis görsel şölen oluşturdu
Balıkesir’de hayran bırakan görüntü! Sis görsel şölen oluşturdu

Yüksek kesimlerden bakıldığında adeta denizi andıran sis bulutu drone ile havadan görüntülendi.

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Balıkesir'de hayran bırakan görüntü! Sis görsel şölen oluşturdu
Balıkesir’de hayran bırakan görüntü! Sis görsel şölen oluşturdu

Film sahnelerini aratmayan, adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Balıkesir'de hayran bırakan görüntü! Sis görsel şölen oluşturdu
Balıkesir’de hayran bırakan görüntü! Sis görsel şölen oluşturdu

İlçe merkezinde gece saatlerinde yer yer görüş mesafesi 3 metreye kadar düşerken gündüz oluşan görsel şölenin ardından sis etkisini yitirdi.

Balıkesir'de hayran bırakan görüntü! Sis görsel şölen oluşturdu
Balıkesir’de hayran bırakan görüntü! Sis görsel şölen oluşturdu

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı sisli hava ardında muhteşem bir görsel tablo bıraktı.

Balıkesir'de hayran bırakan görüntü! Sis görsel şölen oluşturdu
Balıkesir’de hayran bırakan görüntü! Sis görsel şölen oluşturdu
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