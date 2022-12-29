Balıkesir'de hayran bırakan görüntü! Sis görsel şölen oluşturdu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yüksek kesimlerde oluşan sis seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Yer yer görüş mesafesi 3 metreye kadar düşerken herhangi bir olumsuzluk da yaşanmadı.