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Haberler Galeri Balıkesir'de hayranlık uyandıran görüntü! Asırlık zeytin ağacının gövdesi meşe ağacına yuva oldu

Balıkesir'de hayranlık uyandıran görüntü! Asırlık zeytin ağacının gövdesi meşe ağacına yuva oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 550 yıllık zeytin ağacının gövdesi meşe ağacına yuva oldu. Turizmci Mehmet Öngen, bahçesindeki zeytin ağacı ile meşe ağacını korumaya aldı.

Giriş Tarihi: 9 Mart 2021 Salı 10:44
Balıkesir'de hayranlık uyandıran görüntü! Asırlık zeytin ağacının gövdesi meşe ağacına yuva oldu

Edremit'in Güre Mahallesi'nde yaşayan turizmci Mehmet Öngen'in bahçesindeki 550 yıllık zeytin ağacının gövdesine, meşe ağacı kök saldı. Öngen, zeytin ağacının kutsal kabul edildiğini belirterek, "Kendi gövdesinden başka canlara hayat veriyor. Bu özelliği kutsallığını ortaya koyuyor.

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Balıkesir'de hayranlık uyandıran görüntü! Asırlık zeytin ağacının gövdesi meşe ağacına yuva oldu

Zeytin ağacının gövdesinin içinden meşe ağacı, yıllardır varlığını sürdürüyor. Her iki ağaç da birbirinin varlığını tehdit etmiyor" dedi.

Balıkesir'de hayranlık uyandıran görüntü! Asırlık zeytin ağacının gövdesi meşe ağacına yuva oldu

Serin ve sulak alanlarda yetişen meşe ağacının bahçesindeki zeytinin gövdesinde yıllardır dal budak saldığını kaydeden Mehmet Öngen, "Doğa çok bereketli. Her bitkiye yaşam hakkı tanıyor. Zeytin ağacı her toprak türünde yaşar.

Balıkesir'de hayranlık uyandıran görüntü! Asırlık zeytin ağacının gövdesi meşe ağacına yuva oldu

Meşe ise gölgeyi sever. Yıllardır iki ağaç birbirinin içinde yaşıyor. Sadece bu iki ağacın birlikteliğini görmek için bahçeye gelen ziyaretçilerimiz var" diye konuştu.

Balıkesir'de hayranlık uyandıran görüntü! Asırlık zeytin ağacının gövdesi meşe ağacına yuva oldu
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