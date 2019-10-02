Balıkesir'de kömür karası ellerle "ekmek parası" mücadelesi

Aile bireylerinden Muhammet Salih Özdemiralp (24), AA muhabirine yaptığı açıklamada, mangal kömürü üretimine 1970 yılında babasının başladığını söyledi. Kertil mevkisine geçen mart ayında gelerek mangal kömürü üretimi için çalışmaya başladıklarını belirten Özdemiralp, Mardin nüfusuna kayıtlı olduklarını ancak yıllardır Osmaniye'de yaşadıklarını dile getirdi.