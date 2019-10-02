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> Balıkesir'de kömür karası ellerle "ekmek parası" mücadelesi
Balıkesir'de kömür karası ellerle "ekmek parası" mücadelesi
Osmaniye'den Balıkesir'e gelen 60 kişilik Özdemiralp ailesi, çadırlarda konaklayıp kestikleri meşe odunlarını günlerce yakarak yaklaşık yarım asırdır yaptıkları mangal kömürü üretimini sürdürüyor. Mesaileri günün ilk ışıklarında başlayan, yaktıkları odunun ateşinden çıkan dumandan elleri ve yüzleri ise bulanan aile bireyleri, uzun süren çabalar sonucu elde ettikleri kömürü toptancılara satıyor
Giriş Tarihi: 2 Ekim 2019 Çarşamba 12:57
Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2019 Çarşamba 12:57
Osmaniye'den 7 ay önce Balıkesir'in Sındırgı ilçesine gelerek çadırlarda konaklamaya başlayan Özdemiralp ailesi, istifledikleri odunları günlerce yakarak mangal kömürü üretiyor.
Daha önce Türkiye'nin farklı bölgelerinde çalışan 60 kişilik Özdemiralp, bu yıl da Sındırgı ilçesi kırsal Şahinkaya Mahallesi Kertil mevkisindeki ormanlık arazide kurdukları çadırlarda ekmek mücadelesi veriyor.
Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen alanlarda günün ilk ışıklarıyla mesailerine başlayan aile bireyleri, gün boyunca ateş karşısında ellerine ve yüzlerine bulaşan is ve dumana aldırış etmeden kestikleri meşe odunlarını yakarak mangal kömürüne dönüştürüyor.
Bu işle uğraşmaya 49 yıl önce başlayan aile, üzeri saman ve toprak örtülü odunları yaklaşık 20 gün yakarak elde ettikleri kömürü çuvallara doldurup toptancılara satıyor.
Aile bireylerinden Muhammet Salih Özdemiralp (24), AA muhabirine yaptığı açıklamada, mangal kömürü üretimine 1970 yılında babasının başladığını söyledi. Kertil mevkisine geçen mart ayında gelerek mangal kömürü üretimi için çalışmaya başladıklarını belirten Özdemiralp, Mardin nüfusuna kayıtlı olduklarını ancak yıllardır Osmaniye'de yaşadıklarını dile getirdi.