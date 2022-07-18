Balıkesir'de küle dönen 50 hektar alan havadan görüntülendi

Balıkesir'de dün meydana gelen yangın ekiplerin yoğun mücadelesi ile 7 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangın sonucu küle dönen 50 hektar alan havadan görüntülendi. Orman ekiplerinin havadan ve karadan soğutma çalışmalarının devam ettiği gözlemlendi.