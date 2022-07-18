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Balıkesir'de küle dönen 50 hektar alan havadan görüntülendi
Balıkesir'de küle dönen 50 hektar alan havadan görüntülendi
Balıkesir'de dün meydana gelen yangın ekiplerin yoğun mücadelesi ile 7 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangın sonucu küle dönen 50 hektar alan havadan görüntülendi. Orman ekiplerinin havadan ve karadan soğutma çalışmalarının devam ettiği gözlemlendi.
Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:49
Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:53
Balıkesir'de küle dönen 50 hektar havadan görüntülendi
Balıkesir'de dün meydana gelen ve yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan orman yangını sonrasında yanan alan havadan görüntülendi.
Balıkesir'de küle dönen 50 hektar havadan görüntülendi
İtfaiye ve orman ekiplerinin karadan ve havadan soğutma çalışmaları devam ederken bölgede yangınla ilgili tedbirler arttırıldı.
Balıkesir'de küle dönen 50 hektar havadan görüntülendi
Balıkesir'de dün öğlen saatlerinde meydana gelen ve yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu söndürülen Kepsut ilçesine bağlı Karagöz köyü kırsalındaki orman yangını sonrasında bugün gün ağarırken yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.
Balıkesir'de küle dönen 50 hektar havadan görüntülendi
50 hektar gibi geniş bir alanda etkili olan yangın sonrasında yemyeşil ormanlık alanın küle döndüğü görüldü.
Balıkesir'de küle dönen 50 hektar havadan görüntülendi
Yanan alandaki tahribat dikkat çekerken orman bölgesinde Kepsut kırsal alanında orman ekiplerinin havadan ve karadan soğutma çalışmalarının devam ettiği gözlemlendi.