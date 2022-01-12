Balıkesir’de kuzenlerin öldürülmesiyle ilgili davada flaş gelişme

Karabacak ve Yıldırım ailelerinin avukatı İbrahim Erenci, duruşma sonrasında gazetecilere, savcılığın da yaptığı hukuki değerlendirmelerde tutuksuz sanıkların tutuklanması gerektiği yönünde görüş bildirdiğini belirtti. Dinlenmeyen bir tanığın daha olduğunu belirten Erenci, o kişinin de bulunup dinlenmesini mahkeme heyetinden talep ettiklerini dile getirdi.