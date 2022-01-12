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Haberler Galeri Balıkesir'de kuzenlerin öldürülmesiyle ilgili davada flaş gelişme

Balıkesir'de kuzenlerin öldürülmesiyle ilgili davada flaş gelişme

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006'da okula gitmek için evlerinden ayrılan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan 10 yaşlarındaki teyze kızlarının öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Karabacak ve Yıldırım ailelerinin avukatı İbrahim Erenci, savcılığın hukuki değerlendirmelerinde tutuksuz sanıkların da tutuklanması gerektiği yönünde görüş bildirdiğini belirtti

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 18:25 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 18:39
Balıkesir’de kuzenlerin öldürülmesiyle ilgili davada flaş gelişme

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel istismar" suçlarından tutuklu sanıklar Seyhan Y. ve Ayhan Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz yargılanan Yeliz E. ile Ahmet Ç. ise duruşmada yer almadı.

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Balıkesir’de kuzenlerin öldürülmesiyle ilgili davada flaş gelişme

Maktul Tuğçe Yıldırım'ın annesi Ayşe ve babası Yüksel Yıldırım, maktul Büşra Karabacak'ın annesi Hanife ve babası Mustafa Karabacak ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Balıkesir’de kuzenlerin öldürülmesiyle ilgili davada flaş gelişme

Duruşmada söz alan sanıklar Seyhan Y. ve Ayhan Y, suçsuz olduklarını ve tutuklu bulundukları için mağdur olduklarını ileri sürdü. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Mart'a erteledi.

Balıkesir’de kuzenlerin öldürülmesiyle ilgili davada flaş gelişme

Karabacak ve Yıldırım ailelerinin avukatı İbrahim Erenci, duruşma sonrasında gazetecilere, savcılığın da yaptığı hukuki değerlendirmelerde tutuksuz sanıkların tutuklanması gerektiği yönünde görüş bildirdiğini belirtti. Dinlenmeyen bir tanığın daha olduğunu belirten Erenci, o kişinin de bulunup dinlenmesini mahkeme heyetinden talep ettiklerini dile getirdi.

Balıkesir’de kuzenlerin öldürülmesiyle ilgili davada flaş gelişme

21 Mart'ta bu dosyanın 16. yılının dolacağını ifade eden Erenci, "Meslek hayatımın yarısından fazlası bu davayı takip etmekle geçti. En doğru kararın verileceğine inanıyorum." diye konuştu.

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