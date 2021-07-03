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Haberler Galeri Balıkesir'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Balıkesir'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçtan fırlayan Emine O.'nun kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücüler K.Ç. ve O.C. dahil araçlarda bulunan 5 yaralı ise sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 18:12 Güncelleme Tarihi: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 18:13
Balıkesir'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, Balıkesir- Edremit yolunun Gökçeyazı mevkisinde meydana geldi. K.Ç.'nin kullandığı 34 BDV 845 plakalı otomobil, Ö.C. yönetimindeki 34 PY 6390 plakalı otomobille çarpıştı.

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Balıkesir'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince yol güvenliği sağlanırken, itfaiye ekipleri de araçta bulunanları çıkardı.

Balıkesir'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle araçtan fırlayan Emine O.'nun kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Balıkesir'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Sürücüler K.Ç. ve O.C. dahil araçlarda bulunan 5 yaralı ise sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Balıkesir'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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