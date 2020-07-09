  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Balıkesir'de saman yüklü kamyon yangında kül oldu

Balıkesir'de saman yüklü kamyon yangında kül oldu

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Yaylabaşı Mahallesi'nde saman balyası yüklü kamyon, bilinmeyen bir nedenle yanarak, kül oldu.

Giriş Tarihi: 9 Temmuz 2020 Perşembe 12:07 Güncelleme Tarihi: 9 Temmuz 2020 Perşembe 12:07
Balıkesir'de saman yüklü kamyon yangında kül oldu

Edinilen bilgiye göre, olay Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Yaylabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Araç sahibi Sabri Okçu 10 E 86784 plakalı aracına yüklediği 700 balya samanı satmak üzere akşam Yaylabaşı Mahallesi'nde geldi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Balıkesir'de saman yüklü kamyon yangında kül oldu

Aracını köy meydanına park ederek samanlarını sabah satmak için bekleyen vatandaşın kamyonu sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Balıkesir'de saman yüklü kamyon yangında kül oldu

Saman yüklü kamyona Kepsut itfaiyesine ait yangın söndürme araçları ile müdahale edilmesine rağmen kamyon tamamen yanarak hurda haline dönüştü. Yangınla ilgili jandarma ve itfaiye ekiplerinin incelemeye başladığı öğrenildi.

İHA

Balıkesir'de saman yüklü kamyon yangında kül oldu
Balıkesir'de saman yüklü kamyon yangında kül oldu
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Acun Ilıcalı açıkladı! Sercan Yıldırım neden elendi?
Acun Ilıcalı açıkladı! Sercan Yıldırım neden elendi?
  • SON DAKİKA