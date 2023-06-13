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Balıkesir'de şarampole devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Susurluk ve Bandırma'daki hastanelere sevk edildi.
Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 09:02Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 09:04
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Tavuk üretim fabrikasındaki işçilerin içinde bulunduğu Salih Işık yönetimindeki 10 ADH 414 plakalı minibüs, Susurluk-Bandırma kara yolunun Ümiteli Mahallesi kavşağında lastiğinin patlaması nedeniyle şarampole devrildi.