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Haberler Galeri Balıkesir'de şarampole devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı

Balıkesir'de şarampole devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Susurluk ve Bandırma'daki hastanelere sevk edildi.

Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 09:02 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 09:04

Balıkesir’de şarampole devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı

Tavuk üretim fabrikasındaki işçilerin içinde bulunduğu Salih Işık yönetimindeki 10 ADH 414 plakalı minibüs, Susurluk-Bandırma kara yolunun Ümiteli Mahallesi kavşağında lastiğinin patlaması nedeniyle şarampole devrildi.

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Balıkesir’de şarampole devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı

Kazada, minibüsteki 14 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Susurluk ve Bandırma'daki hastanelere sevk edildi.

Balıkesir’de şarampole devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Balıkesir’de şarampole devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı

Minibüsün, fabrikada mesaileri biten işçileri evlerine götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Balıkesir’de şarampole devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı
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