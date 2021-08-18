Balıkesir’de şeker otu hasadına başlandı

Çalışanlardan Rukiye Tuzcuoğlu da, "İlk kez şeker otu hasadında çalışmaktayım. Gelecek nesil için çok faydalı olduğunu anladık. Hep birlikte bu şeker otuna destek verelim" dedi. Üretici Ufuk Göçer ise, "Bugün Havran'da ilk stevia hasadımızı aldık. Ürünümüz gayet iyi. Topraklarımız bereketli. Çifti olarak, her derde deva olan, şeker hastaları için, özellikle obezite için çok önemli bir bitki olan şeker otunun yaygınlaştırılması ve tanıtılmasını istiyoruz. Bunun hem ülkemize, hem çiftçimize çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu ürünü doğru fiyatlara, doğru yerlere satabildiğimiz sürece çok daha büyük metrajlarda ekmeyi planlıyoruz" diye konuştu.