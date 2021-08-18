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Haberler Galeri Balıkesir’de şeker otu hasadına başlandı

Balıkesir’de şeker otu hasadına başlandı

Balıkesir'de 12 yıl önce üretimine başlanan ve şeker otu diye bilinen Güney Amerika kökenli stevia bitkisinin hasadına başlandı. Hasat edilen şeker otunun yaprakları kadınlar tarafından ayıklanırken, kurutularak diyabetlilerin kullanımına sunulmak üzere İstanbul'daki aktarlara gönderiliyor.

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 17:05 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 17:09
Balıkesir’de şeker otu hasadına başlandı

Burhaniye ilçesinde emekli albay Selahattin Güvenç tarafından 12 yıl evvel üretimine başlanan stetiva, bu sene Burhaniye, Gömec ve Havran ilçelerindeki yaklaşık 25 dekar sulanan araziye ekildi. Havran'a bağlı Büyükdere Mahallesinde 3 dekar araziye şeker otu eken Ufuk Göçer de hasada başladı. Hasat edilen şeker otunun yaprakları kadınlar tarafından ayıklanırken, kurutularak diyabetlilerin kullanımına sunulmak üzere İstanbul'daki aktarlara gönderiliyor.

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Balıkesir’de şeker otu hasadına başlandı

Oğlu Ufuk Göçer'e yardımcı olduğunu anlatan Kemal Göçer, "İlk kez şeker otu diye bildiğimiz bu ürünü oğlum ekti. Biz de ona yardımcı olmaya çalıyoruz. Sadece tek istediğimiz ülkemizde daha yaygın topraklarda bu işin yapılması ve devletin buna destek vermesi. Çünkü memleketimizde sağlıklı toplum yetişmesi açısından çok önemli bir bitki. İnşallah devletimiz bunları duyar ve yardımcı olur. Çiftçi kazanırsa herkes kazanır. Onun için çiftçilere destek verilmesini istiyoruz.

Balıkesir’de şeker otu hasadına başlandı

Belediyelerimizin de buna destek vermesini istiyoruz. Mesela 4-5 tarlaya bir lavabo kurmasını istiyoruz belediyelerin. Bu çiftçilere güzel bir hizmet olur. Çünkü çalışan arkadaşlarımız burada lavabosuz, hijyenik olmayan şartlarda yaşamaya çalışıyor. Belediyelerin bir görevi bu olmalı diye düşünüyorum" dedi.

Balıkesir’de şeker otu hasadına başlandı

Çalışanlardan Rukiye Tuzcuoğlu da, "İlk kez şeker otu hasadında çalışmaktayım. Gelecek nesil için çok faydalı olduğunu anladık. Hep birlikte bu şeker otuna destek verelim" dedi. Üretici Ufuk Göçer ise, "Bugün Havran'da ilk stevia hasadımızı aldık. Ürünümüz gayet iyi. Topraklarımız bereketli. Çifti olarak, her derde deva olan, şeker hastaları için, özellikle obezite için çok önemli bir bitki olan şeker otunun yaygınlaştırılması ve tanıtılmasını istiyoruz. Bunun hem ülkemize, hem çiftçimize çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu ürünü doğru fiyatlara, doğru yerlere satabildiğimiz sürece çok daha büyük metrajlarda ekmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Balıkesir’de şeker otu hasadına başlandı

ŞEKER OTUNUN FAYDALARI

Kilo vermede yardımcı oluyor: Günümüzde sıklıkla kullanılan beyaz şeker birçok hastalığa dolaylı olarak etki etmede, aynı zamanda obezite vakalarında kilit ol oynamaktadır. Bunun önüne geçmek için çay kahve ve diğer içeceklerin içerisine eser miktarda konularak sağlıklı bir biçimde tüketilebilir. Gerekli işlemlerden geçtikten sonra 'baldan tatlı' olarak nitelendirilen bu özel ot, kişilerin tatlı ihtiyacını da karşılıyor. Bu sayede şerbetli ve sütlü tatlıların tüketimi de azalacağı için kişilerin hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermesine yardımcı oluyor.

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