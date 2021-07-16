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Haberler Galeri Balıkesir’de trafik kazası biri ağır altı yaralı

Balıkesir’de trafik kazası biri ağır altı yaralı

Balıkesir'in Gömeç ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Burhaniye Grup Amirliğine bağlık AKS ekipleri ve 112 Acil Servis Ekipleri birlikte yaptı.

Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 15:39 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 15:41
Balıkesir’de trafik kazası biri ağır altı yaralı

Edinilen bilgiye göre, İzmir Çanakkale Yolunda Karaağaç mevkiinde A.G yönetimindeki 34 HE 7049 plakalı otomobil ile İ.Ç. yönetimindeki AZ 823 DP Fransız plakalı otomobiller çarpıştı.

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Balıkesir’de trafik kazası biri ağır altı yaralı

Kazada sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan R.Ç, M.Ç, M.Ç ve E.Ç de yaralandı.

Balıkesir’de trafik kazası biri ağır altı yaralı

Yaralılara ilk müdahaleyi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Burhaniye Grup Amirliğine bağlık AKS ekipleri ve 112 Acil Servis Ekipleri birlikte yaptı.

Balıkesir’de trafik kazası biri ağır altı yaralı

Yaralılar Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Balıkesir’de trafik kazası biri ağır altı yaralı
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