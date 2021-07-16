Haberler Galeri Balıkesir’de trafik kazası biri ağır altı yaralı

Balıkesir’de trafik kazası biri ağır altı yaralı

Balıkesir'in Gömeç ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Burhaniye Grup Amirliğine bağlık AKS ekipleri ve 112 Acil Servis Ekipleri birlikte yaptı.

Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 15:39 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 15:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





