Balıkesir'de "Vav ile hilali buluşturan" cami projesinde sona gelindi

Şehrin her yerinden görülebiliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AA muhabirine, tesisin Balıkesir'in her yerinden görünebilen bir noktada olduğunu söyledi.

Çamlık Tepesi'nin önceden piknik amaçlı kullanılan bir bölge olduğunu belirten Yılmaz, "Biz bu projeyi yaparken Balıkesir'in ihtiyaç duyduğu belirli sosyal etkinlik alanlarını da karşılamak ve şehrin mesire alanlarından bir yer olsun istedik." dedi.