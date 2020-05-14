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Haberler Galeri Balıkesir'de "Vav ile hilali buluşturan" cami projesinde sona gelindi

Balıkesir'de "Vav ile hilali buluşturan" cami projesinde sona gelindi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince şehre hakim bir tepede inşa edilen, hilal minareli cami ile vavın kırmızı beyaz renklerle bütünleştiği ışıklandırmasıyla adeta görsel şölen sunan sosyal tesis projesi tamamlandı.

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2020 Perşembe 14:07
Balıkesir'de Vav ile hilali buluşturan cami projesinde sona gelindi

Çamlık Tepesi'nde inşasına 2016 yılında başlanan proje, 261 bin 827 metrekare alanı kaplıyor. 124 bin metrekaresi yeşil alandan oluşan çalışmada, 3 bin 75 kişilik cami ve 38 metre yükseklik ile 8 metre genişlikte hilal minare yer alıyor. Ayrıca, 200 kişilik okuma kapasiteli ve 3 bin 400 metrekarelik kütüphaneye sahip tesiste, 65 kişilik seminer salonu ve kafeterya da bulunuyor.

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Balıkesir'de Vav ile hilali buluşturan cami projesinde sona gelindi

Proje, seyir terasları, Minia Balıkesir, alışveriş sokakları, çocuk oyun ve mesire alanları, yürüyüş parkurlarıyla kentlilerin eğlenip dinlenebileceği, hoşça vakit geçirebileceği şekilde tasarlandı.

Tesisin, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde normalleşme adımlarına bağlı olarak en kısa sürede halkın kullanımına açılması planlanıyor.

Balıkesir'de Vav ile hilali buluşturan cami projesinde sona gelindi

Şehrin her yerinden görülebiliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AA muhabirine, tesisin Balıkesir'in her yerinden görünebilen bir noktada olduğunu söyledi.

Çamlık Tepesi'nin önceden piknik amaçlı kullanılan bir bölge olduğunu belirten Yılmaz, "Biz bu projeyi yaparken Balıkesir'in ihtiyaç duyduğu belirli sosyal etkinlik alanlarını da karşılamak ve şehrin mesire alanlarından bir yer olsun istedik." dedi.

Balıkesir'de Vav ile hilali buluşturan cami projesinde sona gelindi

Hilali, ışıklandırması ve görünür olması bakımından vatandaşlarla yapılan anket sonucu inşa ettiklerini bildiren Yılmaz, Balıkesir'deki herkesin günün her saatinde buraya gelebileceğini anlattı.

Tesisin çok amaçlı olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

Balıkesir'de Vav ile hilali buluşturan cami projesinde sona gelindi

"Vatandaşlarımız burada ibadet edebilir, eğlenip yemek yiyebilir, çocuklarıyla gezebilir. Burada eskiye nazaran var olanın 4 katı kadar yeşillik kullanıldı. Buradaki tesis bir bütün olarak birbirini tamamlar, insanların ihtiyaçlarını görür ve bir şehirde olması gereken simgelerin olduğu bir alandır.

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