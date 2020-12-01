Balıkesir'deki Çayören Barajı kurudu!

2000li yıllardan beri barajın bu kadar düştüğünü görmedim. 2000 yıllarda düşmüştü bu kadar su seviyesi. Yağışlar az olduğundan dolayı Bir de bu yıl. Daha önceki yıllarda hep ful dolu oluyordu. Barajımızın iki tane bir Simav çayı bir Emendere çayı dediğimiz yerlerden destek alıyor. Oralardan doluyor. Tamamen doğal yağışların olması gerekiyor. Bu sene yağışların az olmasından dolayı zaten tam dolmamıştı baraj. İnşallah bu sene yağışlar olursa dolar. Şu an da barajın seviyesi oldukça düşük. Balıklar zaten barajın suyu düştü mü balık daha çok çıkar aslında tam tersine su düştüğü zaman balık pusuyor gezmiyor. Baraj ne kadar yüksek olursa balık tutma oranı o kadar yüksek olur" dedi.