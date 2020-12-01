Balıkesir'deki Çayören Barajı kurudu!

15 yıldan beri ilk defa baraj sahası içinin tarla olarak kullanıldığını belirten Pürsünler Mahallesi sakinlerinden Mehmet Faruk Salmanoğlu, "Normalde barajın bir ucu bizim köyümüze dayanırdı. Bu sene kuraklık olduğundan sular bayağı azaldı. Hatta bizim köyün alt tarafları hep tarlaya döndü. Yaklaşık 15 yıldır ekilmezdi oralar. Bu sene ekime açıldı silajlar, fasulyeler falan ekildi. İnşallah bu kış yağmurlar yağar da, barajımız dolar. " dedi. 2000'li yıllardan beri baraj seviyesinin bu kadar düşmediğini belirten Çaygören mahalle muhtarı Birol Keskin "Barajımızın şu an ki derinliği 6-7 metre civarı. Full dolduğu zaman yeşil vadiye dayandığı zaman 45 metreleri buluyor. Tek umudumuz inşallah bu sene yağışlar olursa dolması.