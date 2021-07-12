Balıkesir'in 34 yıllık 18,02 sorunu çözüldü

"BURASI ADETA BİR ŞEHİR OLACAK"

Açılışta konuşma yapan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, bu bölgede sadece binaların olmayacağını bisiklet yolları, park ve daha birçok alanın yapılacağını dile getirerek burasının adeta bir şehir olacağını belirtti. Başkan Orkan: "Çok şükür bugünleri gördük. Tabi yaş 50 olunca bu 40 yıllık geçmişi iyi hatırlıyoruz. Neler görüldü, neler yaşandı. Burası hakikaten bir problem, kangren olmuştu. Bunun da biran önce nasıl çözülebilir diye bir süreci vardı. O süreç zarfında siyasi bir irade konması gerekiyordu. Bu konuda çok şükür Yücel Yılmaz Başkanımızın başkanlığında Hasan Başkanımla birlikte bu siyasi irade konuldu. Tabi siyasi iradeyi koyduktan sonra süreç, memurlarımız ve daire başkanlarımızdaydı. Onlar hakikaten titiz ve özel bir çalışmayla bugünlere getirildi. Balıkesir'in Bursa tarafından girişi var. Ve görüntü olarak buraya baktığımızda hiç güzel gözükmüyor. Allah izin verirse burasını altyapısı ve üstyapısı ile çok güzel bir hale getireceğiz. Binaları tamamlandıktan sonra Balıkesir'in girişi bize yakışır bir şekilde olacağını düşünüyorum. Allah nasip ederse bilhassa ana cadde dibindeki yapıların dış yapıları da birbirine uyumlu, bize yakışır bir motifleri olursa çok güzel olur. Burada sadece binalar olmayacak, burada park alanlarımız, bisiklet yollarımız olacak. Burası adeta bir şehir olacak. Burasının yapılmasında Yücel Başkanımıza, ekibine hepsine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.