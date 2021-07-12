Balıkesir'in 34 yıllık 18,02 sorunu çözüldü

Merkez ilçe belediyeleri Karesi ve Altıeylül'ün gereken hazırlıkları tamamlaması sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara kısa süre içerisinde ruhsatlar verilmeye başlanacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan tapu dağıtım törenine Büyükşehir Beleidye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Mutlu Aydemir, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Eski Belediye Başkanlarından Ziyaettin Tan, MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve hak sahipleri katıldı.