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Haberler Galeri Balıkları bir bir böyle avlıyor! Sosyal medya bu yöntemi konuşuyor

Balıkları bir bir böyle avlıyor! Sosyal medya bu yöntemi konuşuyor

İp, plastik şişe ve kürdan kullanarak balık avlayan adamın yöntemi görenleri hayrete düşürdü. Balıkları bir bir ağına düşüren adamın o anları sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:37 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:47
Balıkları bir bir böyle avlıyor! Sosyal medya bu yöntemi konuşuyor
Balıkları bir bir böyle avlıyor! Sosyal medya bu yöntemi konuşuyor

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, balık avlamak için sıra dışı bir yöntem geliştiren bir balıkçıya ait ve fazlasıyla işe yarıyor

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Balıkları bir bir böyle avlıyor! Sosyal medya bu yöntemi konuşuyor
Balıkları bir bir böyle avlıyor! Sosyal medya bu yöntemi konuşuyor

Yapımı çok kısa süren hiçbir masraf gerektirmeyen yöntemin aşamaları ise şöyle...

Balıkları bir bir böyle avlıyor! Sosyal medya bu yöntemi konuşuyor
Balıkları bir bir böyle avlıyor! Sosyal medya bu yöntemi konuşuyor

Önce 5 litrelik su şişesini alarak bu şişeyi belirli bir ölçüde delmek gerekiyor...

Balıkları bir bir böyle avlıyor! Sosyal medya bu yöntemi konuşuyor
Balıkları bir bir böyle avlıyor! Sosyal medya bu yöntemi konuşuyor

Pet şişe üzerindeki işlemlerin ardından ise kürdanların yerleştirilmesi için iplerin çekilmesi gerekiyor...

Balıkları bir bir böyle avlıyor! Sosyal medya bu yöntemi konuşuyor
Balıkları bir bir böyle avlıyor! Sosyal medya bu yöntemi konuşuyor

Sosyal medyada işlemleri paylaşan kişi daha sonra durgun bir göl kıyısına giderek balıkları beklemeye koyuluyor...

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