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Balıkları bir bir böyle avlıyor! Sosyal medya bu yöntemi konuşuyor

İp, plastik şişe ve kürdan kullanarak balık avlayan adamın yöntemi görenleri hayrete düşürdü. Balıkları bir bir ağına düşüren adamın o anları sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:37 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





