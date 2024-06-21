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Haberler Galeri Balon cenneti Pamukkale'ye turist akını! Günde 300 turistle havalanıyor

Balon cenneti Pamukkale'ye turist akını! Günde 300 turistle havalanıyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen balon turları turistlere adeta görsel bir şölen sunuyor. Günde yaklaşık 300 turist tercih ettiği balon turları 12 ay boyunca bölgede yapılabiliyor.

İHA

Giriş Tarihi: 21.06.2024 13:13 Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 13:14

Balon cenneti Pamukkale’ye turist akını! Günde 300 turistle havalanıyor

Balon turizminin gözde mekanlarından biri olan Pamukkale'de balonlar yılın her ayında turistleri ağırlamaya devam ediyor. Günde yaklaşık 300 turistin ziyaret ettiği balon uçuşları hakkında bilgi veren balon pilotu İsmail Hiraözlü, "Pamukkale'nin beyazlığı ile gün doğumunun buluştuğunu havadan gören turistler oldukça mutlu oluyor" dedi.

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Balon cenneti Pamukkale’ye turist akını! Günde 300 turistle havalanıyor

UNESCO tarafından dünya miras listesine eklenen ve dünyanın 8'inci harikası olan Pamukkale'de balon turları bölgeye gelen turistlere görsel bir şölen sunuyor. Gün doğumundan yarım saat önce Pamukkale semalarında yükselen balonlara binen turistler, Pamukkale, Hierapolis ve Leodikya'yı havadan görme fırsatı buluyor. Bölgede 12 ay boyunca uçuşların devam ettiğini söyleyen balon pilotu İsmail Hiraözlü, "Havanın durumuna göre bazen uçuşların iptal olduğu günler oluyor. Günde yaklaşık 300 turist ağırlıyoruz. Bu senenin daha yoğun geçmesini bekliyoruz. Şu anda yoğun olarak Rus kafilelerimiz gelmekte. Çinli turistlerde yakın bir zamanda gelmeye başlayacaklar" dedi.

Balon cenneti Pamukkale’ye turist akını! Günde 300 turistle havalanıyor

Turistlerin tepkilerinin oldukça iyi olduğunu söyleyen Hiraözlü, "Turistlerimiz travertenleri, Hierapolis'i ve bazen de Leodikya'yı yüksekten görüyorlar. Genellikle Rusya'dan, Çin'den, Malezya'dan misafirlerimiz geliyor. Latin gruplarımız da var. Yazın genellikle Rus turistlerimizi ağırlıyoruz. Turistlerimiz özellikle gün doğumuyla birlikte Pamukkale'nin beyazlığı buluşunca daha mutlu oluyorlar" şeklinde konuştu.