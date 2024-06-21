Balon cenneti Pamukkale’ye turist akını! Günde 300 turistle havalanıyor

UNESCO tarafından dünya miras listesine eklenen ve dünyanın 8'inci harikası olan Pamukkale'de balon turları bölgeye gelen turistlere görsel bir şölen sunuyor. Gün doğumundan yarım saat önce Pamukkale semalarında yükselen balonlara binen turistler, Pamukkale, Hierapolis ve Leodikya'yı havadan görme fırsatı buluyor. Bölgede 12 ay boyunca uçuşların devam ettiğini söyleyen balon pilotu İsmail Hiraözlü, "Havanın durumuna göre bazen uçuşların iptal olduğu günler oluyor. Günde yaklaşık 300 turist ağırlıyoruz. Bu senenin daha yoğun geçmesini bekliyoruz. Şu anda yoğun olarak Rus kafilelerimiz gelmekte. Çinli turistlerde yakın bir zamanda gelmeye başlayacaklar" dedi.