Bandırma ve Çanakkale'de balıkçıların yüzünü palamut güldürdü

Sert poyrazların esmesi durumunda avcılığın devam edebileceğini belirten Özkurnaz, "Boğazda bir şekilde balık var. Suların soğuması önemli. Sular soğuk oldukça balık bol olur. Soğumadıkça balık göç etmez, olduğu yerde kalır." dedi. Özkurnaz, bu sezon palamutun, "boğazın kralı" olarak bilinen lüferin boşluğunu doldurduğunu söyledi.

Bugünlerde kilogram bazında levrek ve çipuranın 70, lüferin 130, mezgitin 65, kupa balığının 30 liradan satıldığını ifade eden Özkurnaz, "Mevsimin biraz değişmesi sonucunda her ne kadar lüfer beklediğimiz ölçüde olmasa da hala zamanımız var. Yılbaşına kadar olan iki aylık sürede sert poyrazlar eserse balıkçılığımız devam edebilir." diye konuştu.

AA