Bandırma’da palamut bolluğu! 1 haftada 150 bin çift palamut yakalandı

Aşağı yukarı bir haftadır Bandırma körfezinde tahmini olarak 150 bin çifte yakın palamut balığı tutuldu. Poyraz rüzgarı bu kadar sert esmese daha fazla palamut balığı olur. Özellikle şunu da belirtmek istiyorum kıyı yasağı var 24 metre yasağı ondan dolayı da balık fazla yakalanamıyor bu yasak olmasa bu 150 bin çift balık 300 bine kadar çok rahat çıkabilir" dedi.