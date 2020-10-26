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Haberler Galeri Banka sektörünü bıraktı kivi yetiştiriciliğine başladı! Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Banka sektörünü bıraktı kivi yetiştiriciliğine başladı! Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 25 yıl bankacılık yaparak özel bir bankanın şube müdürlüğünden emekli olan Ahmet Eskintan, tarım sektörüne atıldı. Eskintan, iki bin ağaçtan oluşan bahçesinde yetiştirdiği kivileri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:41 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:45
Banka sektörünü bıraktı kivi yetiştiriciliğine başladı! Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Gönen'de 25 yıl çeşitli bankalarda çalışan ve en son ilçedeki özel bir bankanın müdürlük görevinden emekli olan Ahmet Eskintan, bankacı olarak çalıştığı yıllarda gittiği ve tarımını incelediği Hollanda'dan esinlenerek yaşadığı Gönen'de kivi üretimine başladı. Kiraladığı 25 dönümlük araziye iki bin ağaç kivi eken Eskintan aradan geçen 4 yılda yetiştirdiği kivileri Türkiye'nin dört bir yanına göndermeye başladı.

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Banka sektörünü bıraktı kivi yetiştiriciliğine başladı! Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

HOLLANDA'DA DA GÖRDÜ, GÖNEN'DE GERÇEKLEŞTİRDİ
Yıllarca çalıştığı bankalarda çiftçilere kredi veren Ahmet Eskintan emekliliğin tadını çıkarmak yerine çiftçiliği seçti. Eskintan banka müdürlüğünden emekli olduktan sonra kivi üreticiliğine kadar uzanan hikayesini İhlas Haber Ajansı'na anlattı. 25 yıl çeşitli bankalarda çalışıp emekli olduktan sonra tarım sektörüne girmeye karar verdiğini ifade eden Eskintan, "Bankacılık sektöründe görev yaparken yurtdışında çeşitli ülkelerde tarımsal incelemeler yapma imkanım oldu.

Banka sektörünü bıraktı kivi yetiştiriciliğine başladı! Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Özellikle Hollanda tarımını inceledikten sonra ülkemizle üretim anlamında ciddi farklılıklar olduğunu görerek Türkiye'de de neden bu olmasın diye tarımsal yatırım yapmaya karar verdim. Bu kararı verirken de Türkiye'nin bariz sorunlarından bir tanesi olan katma değeri yüksek olan ürünlerin yetişmemesinden yola çıktım. Kivi de katma değeri yüksek ürünlerden biridir. Bizim şu anda ülkemizdeki kivi üretimimiz, tüketimimizi karşılamamakta. Tüketimin yaklaşık yüzde 50'sini karşılıyoruz. Kalan kısmını da İran kivisi alarak ve ülkemizden döviz ödeyerek kivi açığımızı kapatıyoruz. Kivi katma değeri yüksek ürünlerden biri olduğu için de bu yatırıma karar verdim ve yaklaşık 4 yıl önce bahçeleşme tesisimi Gönen'de kurdum" dedi.

Banka sektörünü bıraktı kivi yetiştiriciliğine başladı! Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

KANSERDEN ASTIMA, BRONŞİTTEN GRİBE KADAR HER YERDE KULLANILIYOR
Kivinin aynı zamanda sağlık bitkisi olarak da bilindiğinin altını çizen emekli bankacı Ahmet Eskintan, "Günümüzde Çin'de yapılan çalışmalarda kanser, astım, bronşit ve grip tedavisinde diğer kimyasallarla birlikte ciddi anlamda kivi kullanılıyor. Türkiye'ye baktığımızda ise yaş tüketim ile birlikte pastacılık ve meyve suyu sektöründe kullanılıyor. Verimli bir meyvedir. C vitamini, mineral ve protein açısından zengindir. Bir tane kivi meyvesinden elde edilen C vitamini yedi tane portakalın verdiği C vitaminine eşittir" dedi.

Banka sektörünü bıraktı kivi yetiştiriciliğine başladı! Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

KİVİ BAHÇESİNİ BİLGİSAYARLA YÖNETİYOR, DONA KARŞI ANINDA ÖNLEM ALIYOR
Ahmet Eskintan iki bin ağaçtan oluşan kivi bahçesine kurduğu ve yazılımını Türkiye'de özel olarak yazdırdığı bilgisayarlı otomasyon sistemini de tanıtarak, "Özellikle sulama ve gübreleme programını uygularken bilgisayarlı otomasyon sisteminden destek alıyoruz. Ayrıca bir otomasyon sistemi hazırlattık burası için. Besleme programını çalıştırırken zaman dilimlerini koyuyoruz. Bir saatlik sulama programında 10 dakika temiz su, 40 dakika gübreli su ve kalan 10 dakika için ise tekrar temiz su vermesini sağlayarak sulamayı bu şekilde yapmasını sağlıyoruz.

Banka sektörünü bıraktı kivi yetiştiriciliğine başladı! Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Ayrıca don riskinin olduğu dönemlerde otomasyon sistemimize verileri girerek bahçemizin üç farklı noktasından ısı değerlerini alıp ortalamasına göre sıfır derecenin altına düşerse bahçedeki ağaçların üst kısımlarında bulunan sistemin otomatik olarak çalışmasını sağlayıp birkaç dakika içinde ağaçların üzerinde yapay bir nemlendirme sağlıyoruz. Böylece bahçemiz don riskinden kurtuluyor" diye konuştu.

İHA

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