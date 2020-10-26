Banka sektörünü bıraktı kivi yetiştiriciliğine başladı! Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Özellikle Hollanda tarımını inceledikten sonra ülkemizle üretim anlamında ciddi farklılıklar olduğunu görerek Türkiye'de de neden bu olmasın diye tarımsal yatırım yapmaya karar verdim. Bu kararı verirken de Türkiye'nin bariz sorunlarından bir tanesi olan katma değeri yüksek olan ürünlerin yetişmemesinden yola çıktım. Kivi de katma değeri yüksek ürünlerden biridir. Bizim şu anda ülkemizdeki kivi üretimimiz, tüketimimizi karşılamamakta. Tüketimin yaklaşık yüzde 50'sini karşılıyoruz. Kalan kısmını da İran kivisi alarak ve ülkemizden döviz ödeyerek kivi açığımızı kapatıyoruz. Kivi katma değeri yüksek ürünlerden biri olduğu için de bu yatırıma karar verdim ve yaklaşık 4 yıl önce bahçeleşme tesisimi Gönen'de kurdum" dedi.