Banka sektörünü bıraktı kivi yetiştiriciliğine başladı! Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

KANSERDEN ASTIMA, BRONŞİTTEN GRİBE KADAR HER YERDE KULLANILIYOR
Kivinin aynı zamanda sağlık bitkisi olarak da bilindiğinin altını çizen emekli bankacı Ahmet Eskintan, "Günümüzde Çin'de yapılan çalışmalarda kanser, astım, bronşit ve grip tedavisinde diğer kimyasallarla birlikte ciddi anlamda kivi kullanılıyor. Türkiye'ye baktığımızda ise yaş tüketim ile birlikte pastacılık ve meyve suyu sektöründe kullanılıyor. Verimli bir meyvedir. C vitamini, mineral ve protein açısından zengindir. Bir tane kivi meyvesinden elde edilen C vitamini yedi tane portakalın verdiği C vitaminine eşittir" dedi.