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Baraj gölünde boğulan çocuk toprağa verildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde arkadaşıyla gezintiye gittiği Afşar Barajı'na düşerek boğulan 16 yaşındaki çocuk memleketi Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. Arkadaşını kurtarmaya çalışırken baraj kenarındaki otlarda mahsur kalan Hüseyin Yılmaz, Mehmet Çömlekçi'ye gitme dediğini ama dinletemediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:39 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:20
Baraj gölünde boğulan çocuk toprağa verildi

Olay Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait Afşar Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki Mehmet Çömlekçi ile arkadaşı Hüseyin Yılmaz baraj kenarına gezintiye gitti.

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Baraj gölünde boğulan çocuk toprağa verildi

Çömlekçi ve Yılmaz, baraj kenarındaki beton duvarının kenarında oturmak için aşağı indi. Baraj duvarından havuza doğru yürüyen Çömlekçi birden dengesini kaybederek baraj sularına düştü.

Baraj gölünde boğulan çocuk toprağa verildi

Arkadaşını kurtarmak isteyen Hüseyin Yılmaz ise suya düşerken kenarda bulunan otlara tutundu. Baraj sularında kaybolan Mehmet Çömlekçi'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Baraj gölünde boğulan çocuk toprağa verildi

Dün gece saatlerine kadar süren çalışmaların ardından 16 yaşındaki Çömlekçi'nin cansız bedeni bulundu.

Baraj gölünde boğulan çocuk toprağa verildi

İzmir Adli Tıp'taki otopsinin ardından cenaze Çömlekçi'nin memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'ne getirildi. Evlerinde dualar eşliğinde helallik alınması sırasında anne Songül, babaanne Hatice Çömlekçi ve abla Melek Çömlekçi ağıtlar yaktı.

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