Barajdaki su seviyesi düşünce oltasını kapan balık avlamaya koştu

"3 yıl önce de yolun üzerinde 10 santimetre su bulunuyordu. Barajın yapılmasının ardından üçüncü kez bu yol görünür hale geldi ancak bu kez kuraklık nedeniyle su seviyesi eskisinden daha fazla aşağı çekildi. Eskiden burası İzmir yolu olarak kullanılıyordu. Şimdi artık İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde olduğu gibi arkadaşlarla burada balık yakalıyoruz. Böyle giderse şu an bulunduğumuz yerde de su kalmayacak ve burada da balık yakalayamayacağız."