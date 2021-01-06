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Barajdaki su seviyesi düşünce oltasını kapan balık avlamaya koştu
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 30 yıl önce hizmete giren İkizcetepeler Barajı, kuraklık nedeniyle su seviyesinin azalarak eski İzmir yolunun kullanılabilir hale gelmesiyle amatör balıkçıların uğrak mekanı oldu.
Giriş Tarihi: 6 Ocak 2021 Çarşamba 12:29Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2021 Çarşamba 13:29
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Barajdaki su seviyeyi düşünce oltasını kapan balık avlamaya koştu
Balıkesir'de, İkizcetepeler Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesinin ardından yeniden ortaya çıkan eski yola araçlarıyla gelen amatör balıkçılar oltayla avlanıyor.
Barajdaki su seviyeyi düşünce oltasını kapan balık avlamaya koştu
Altıeylül ilçesi sınırlarında bulunan baraj, Kille Çayı üzerinde, sulama, içme suyu ve taşkınları önlemek amacıyla 1986-1991 yıllarında inşa edildi.
Barajdaki su seviyeyi düşünce oltasını kapan balık avlamaya koştu
Barajın yapıldığı alandan geçen eski Balıkesir-İzmir kara yolu ise sulara gömülerek kullanılamaz hale geldi. Son günlerde bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle İkizcetepeler Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 30'a düştü.
Eski yolun görünür hale gelmesini fırsat bilen amatör balıkçılar, araçlarıyla geldikleri "barajın ortası"nda oltayla balık avlıyor.
Barajdaki su seviyeyi düşünce oltasını kapan balık avlamaya koştu
"BARAJIN YAPILMASININ ARDINDAN ÜÇÜNCÜ KEZ BU YOL GÖRÜNÜR HALE GELDİ"
Çayırhisar Mahallesi'nden balık tutmaya gelen İbrahim Özer, AA muhabirine, yıllardır barajda avlandığını anlattı. Özer, 11 yıl önce yoldaki köprünün üstünde 20 santimetre suyun kaldığını anımsatarak, şöyle konuştu:
Barajdaki su seviyeyi düşünce oltasını kapan balık avlamaya koştu
"3 yıl önce de yolun üzerinde 10 santimetre su bulunuyordu. Barajın yapılmasının ardından üçüncü kez bu yol görünür hale geldi ancak bu kez kuraklık nedeniyle su seviyesi eskisinden daha fazla aşağı çekildi. Eskiden burası İzmir yolu olarak kullanılıyordu. Şimdi artık İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde olduğu gibi arkadaşlarla burada balık yakalıyoruz. Böyle giderse şu an bulunduğumuz yerde de su kalmayacak ve burada da balık yakalayamayacağız."