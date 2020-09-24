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Haberler Galeri Barajın suyu azalınca havzasından "midye tarlası" çıktı

Barajın suyu azalınca havzasından "midye tarlası" çıktı

Çanakkale'nin tek içme ve kullanma suyu kaynağı Atikhisar Barajı'nda su seviyesi azalınca taşlara tutunan çok sayıda midye gün ışığına çıktı.

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 12:10 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 12:10
Barajın suyu azalınca havzasından midye tarlası çıktı

Sulama ve taşkın koruma amacıyla 1971'de yapımına başlanan 54 milyon metreküp hacme sahip baraj, 4 yılda tamamlandı. Geçen yıl eylülde yüzde 62 olan barajdaki doluluk, bölgede yaz mevsimi kurak geçtiği için bu ay itibarıyla yüzde 29'a geriledi.

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Barajın suyu azalınca havzasından midye tarlası çıktı

Su seviyesinin azalmasından dolayı baraj yatağındaki taşlara tutunan milyonlarca tatlı su midyesi görünür hale geldi.

Barajın suyu azalınca havzasından midye tarlası çıktı

"KURAK BİR DÖNEM YAŞIYORUZ"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Anıl Odabaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl dünya genelinde kuraklığın etkili olduğunu söyledi.

Barajın suyu azalınca havzasından midye tarlası çıktı

Türkiye'de de yaşanan bu durum nedeniyle bölgede su kaynaklarındaki seviyenin azaldığını vurgulayan Odabaşı, şöyle devam etti:

Barajın suyu azalınca havzasından midye tarlası çıktı

"Bütün ülkemiz ve Çanakkale bölgemiz dahil olmak üzere kuraklığı hissediyoruz. Barajların çekilmesi, durgun su sistemlerinin su seviyesinin daha da düşmesi gibi belirtileri gözlemleyebiliyoruz.

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